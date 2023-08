Mondiaux de cyclisme: les cycloballers belges perdent leur match de barrage et sont relégués dans le groupe B

À lire aussi

"Nous avons perdu 7-1 contre l'Allemagne hier, mais c'est le plus grand pays de cycloball au monde" a expliqué Gubbelmans. "Faire le même score aujourd'hui contre le Japon, ce n'est vraiment pas possible. Nous n'avons pas été à la hauteur dans le match le plus important de notre histoire. Nous n'avons pas réussi à créer quoi que ce soit et nous avons perdu des ballons que nous ne devrions même pas perdre à l'échauffement. Pour ma part, mon tournoi n'est pas le meilleur à cause d'une blessure au doigt que j'ai contractée dès le premier jour. Je n'ai pas pu tirer à cause de cela".

"C'était vraiment mauvais", a confirmé Michalik. "Nous n'avons pas atteint notre niveau habituel. Le Japon est normalement l'équipe la plus facile, mais ils nous ont battu. La blessure de Robby nous a gêné, il a d'habitude un très bon tir. Le stress a aussi joué : nous n'avons pas l'habitude de jouer dans un stade aussi rempli".