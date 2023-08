Et de six ! Arnaud De Lie a remporté ce dimanche la sixième victoire de sa saison. Le Taureau de Lescheret s’est montré le plus rapide sur la Polynormande. Au bout des 170 bornes parcourues entre Avranches et Saint-Martin de Landelles, le Wallon a devant les Français Valentin Ferron et Jordan Jegat.