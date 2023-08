Johan Bruyneel tacle le clan Evenepoel après les rumeurs de départ de Remco: "Une guerre juridique serait très mauvaise pour lui"

Bien évidemment quand il s’agit d’un champion comme Remco Evenepoel, tout le monde a son avis sur la question. Et Johan Bruyneel n’a pas manqué de partager le sien durant le podcast “The Move” de son ami Lance Armstrong. Dans celui-ci, il n’épargne pas le clan Evenepoel et en particulier le père de Remco, Patrick. Dans une interview parue dans nos colonnes, il avait précisé qu’il n’était pas certain que son fils reste chez Soudal Quick-Step la saison prochaine.

Des propos qui ne plaisent pas à l’ancien patron de l’US Postal et de Discovery Channel : “Patrick est un ami mais dans cette situation, il commet une faute. Il n’est pas très professionnel. Je ne trouve pas cela acceptable que le représentant d’un coureur qui a signé un contrat de quatre il y a deux ans vienne déclarer maintenant que l’équipe ne possède pas assez de qualités”, explique Bruyneel, “quand vous signez un contrat de quatre ans pour assurer votre sécurité, vous ne pouvez pas vouloir aller voir ailleurs deux ans plus tard pour gagner plus d’argent ou peu importent les raisons.”

D’autant que si Patrick Lefevere, le patron de l’équipe Soudal Quick-Step, tente d’éteindre l’incendie en répondant aux différentes rumeurs, celles-ci sont entretenues pas le clan Evenepoel. Une stratégie selon Bruyneel : “Patrick Evenepoel n’a qu’une seule intention : maintenir l’incertitude pour que les équipes les plus riches puissent espérer avoir leur chance de signer Evenepoel.”

Et Bruyneel d’ajouter que ce feuilleton aurait pu être terminé depuis longtemps s’il n’y avait pas vraiment une volonté de la part du clan Evenepoel de quitter le navire du Wolfpack : “Si Remco n’est pas d’accord avec son père, il pourrait résoudre ce problème très facilement. Il lui suffirait de dire : 'Je suis heureux dans cette équipe, j’ai un contrat et je reste'. C’est aussi simple que ça. Le fait qu’il ne le fasse pas me dit qu’il y a quelque part en lui un désir de partir, que ce soit sous l’influence de son père, que ce soit par sa propre volonté. Mais si cela devient une guerre juridique, ce serait très mauvais pour Remco.”