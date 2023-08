Changement de programme pour Arnaud De Lie : il sera dimanche à Hambourg, et pas samedi à Overijse

À lire aussi

Arnaud De Lie l’a d’ailleurs bien dans le viseur. “Hambourg est une course de placement”, explique-t-il. “Ce ne sera pas à moi de prouver là-bas, mais plus à mes coéquipiers qui devront bien me placer. Notamment avant la bosse, dans laquelle je devrai être au contact pour le sprint. Et là, il s’agira à moi de faire un bon sprint…” Où il rêve de décrocher sa première victoire World Tour et succéder aux Marco Haller, Elia Viviani, Caleb Ewan, André Greipel, Alexander Kristoff…

Chez Lotto-Dstny, on se réjouit de retrouver Arnaud De Lie à son meilleur niveau après sa très lourde chute aux Quatre Jours de Dunkerque. “Il a bien géré sa chute, ses blessures et surtout son retour en restant calme, en ne précipitant pas les choses”, termine Maxime Monfort. “Et on voit aussi que son stage en altitude lui a été bénéfique.”