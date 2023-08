Vainqueur du Tour de Louvain, Arnaud De Lie s’y est "super bien amusé": "Je suis à mon meilleur niveau de l'année"

Arnaud, quelle prestation collective ! Vous vous êtes bien amusé ?

”Ah oui, vraiment ! Je me suis super bien amusé avec cette grande performance de l’équipe. C’était vraiment très chouette et gai à vivre. On a contrôlé la course toute la journée. On connaissait bien le parcours et on en a joué. En plus, je gagne avec Victor : on prend toujours beaucoup de plaisir à rouler ensemble. J’avais d’ailleurs été chez lui la semaine passée.”

Le contre dans la montée du Sint Antoniusberg était planifié ?

”Non. On avait Campenaerts devant dans un groupe de quatre, même si ce n’était pas idéal. Je savais que je devais rester devant, au peloton. Quand j’ai vu Zingle avec Wallays à l’avant avant cette côte, je savais qu’il allait attaquer. On a suivi avec Lyvins tandis que Cédric Beullens a laissé le trou derrière. C’était parfait !”

Vous gagnez à Louvain où vous aviez connu une grosse déception, il y a deux ans, avec cette chute sur le Mondial espoirs…

”Depuis ce Mondial, je savais que c’était un parcours pour moi ici, car il y a beaucoup de relances avec tous ces virages. C’est un peu tout le temps à bloc, avec celui qui freine le moins qui gagne ou est devant. Le Tour de Louvain, c’est une belle épreuve, et je suis très content de l’avoir à mon palmarès, surtout avec ce succès collectif. On n’a pas fait de fautes. C’est super pour la confiance.”

guillement "Je suis à mon meilleur niveau de l'année"

Et pour la suite, avec votre condition ! Depuis votre vraie reprise, vous gagnez sur toutes vos courses : une étape du Tour de Wallonie, la Polynormande et désormais Louvain, votre septième succès de la saison… Votre niveau peut-il encore s’améliorer d’ici la fin de saison ?

”Je me sens vraiment bien. Et je crois qu’il n’y a pas besoin de progresser : je suis à mon meilleur niveau de l’année. Avec cette forme, je peux faire des grandes choses sur les plus grandes courses… Je suis pleinement remis de ma chute à Dunkerque et je sens que le stage en altitude a vraiment été bénéfique. C’est très motivant pour toutes les belles courses qui arrivent.”

Vous gagnez, mais le sprint a été serré face à Van Tricht…

”C’est toujours compliqué un sprint d’un petit groupe. Victor m’a emmené avec une grande vitesse, ce qui est bien pour moi. Mais je n’ai pas compris pourquoi Zingle a lancé de si loin. Il a ensuite compris que c’était trop tôt et s’est arrêté. C’est à ce moment que Van Tricht a lancé de derrière, à pleine vitesse. J’ai dû tout donner pour revenir. Mais à cent mètres de la ligne, dans sa roue, je savais que c’était bon pour la victoire…”

Quel a été la signification de votre geste, en franchissant la ligne d’arrivée ?

”J’avais promis à une famille de montrer le ciel, pour eux. Ils savent pourquoi…”

Vous avez très envie du Championnat d’Europe. Où sera aussi Wout van Aert…

”Ce n’est pas à moi de discuter des rôles. C’est à Sven Vanthourenhout de le faire. Wout est vraiment super fort. Je ne suis pas aussi costaud. Mais sur un tel parcours, je crois que ce sera pas mal d’avoir deux leaders. Si j'y vais, ce sera pour la victoire. Pour moi ou pour un Belge ! Mais avant cela, il me reste plein de belles courses qui arrivent, comme Hambourg, dimanche, le Renewi Tour ensuite. Avec l’envie de gagner ma première épreuve World Tour. ”