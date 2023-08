Mikel Landa : un renfort de poids pour Soudal-Quick Step... et Remco Evenepoel

À lire aussi

Alors qu’il visera le doublé sur cette Vuelta dans un peu plus d’une semaine, il a appris que son équipe Soudal-Quick Step a bien recruté un coureur espagnol de renom pour l’épauler ces deux prochaines années : Mikel Landa. La rumeur de ce transfert a donc bien été confirmée. Le champion du monde du contre-la-montre aura un lieutenant de luxe à ses côtés, pour ses débuts au Tour de France 2024. Un signe qu’Evenepoel honorera son contrat dans l’équipe de Patrick Lefevere jusqu’au bout ?

Âgé de 33 ans, le Basque, s’il n’a jamais gagné de grand tour, est un spécialiste des épreuves de trois semaines. Il a terminé le Tour de France deux fois à la quatrième place (dont une fois à une seconde du podium, tout en aidant Chris Froome à ramener le maillot jaune à Paris), il a terminé deux fois troisième du Giro et a également remporté trois étapes et le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour d’Italie et une étape de la Vuelta. Il a aussi souvent aidé des leaders sur les épreuves de trois semaines, notamment Richard Carapaz lors de sa victoire sur le Giro 2019 (que Landa a terminé à la 4e place), Froome sur le Tour de France ou Fabio Aru sur la Vuelta 2015, quand il était chez Astana. “Avec mon expérience, je suis persuadé que je peux aider Remco”, assure-t-il.