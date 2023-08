Un renfort de poids aux côtés de Remco Evenepoel : Mikel Landa rejoint Soudal Quick-Step

En fin de contrat chez Bahrain Victorious, le coureur basque sort d’un Tour de France compliqué. À 33 ans, l’ancien du Team Sky possède une solide expérience, se mettant notamment au service de Chris Froome lors de ses succès sur les Tour de France 2016 et 2017.

”Je suis très heureux et très motivé par ce nouveau défi et en aidant Remco à accomplir ses objectifs”, a expliqué Landa qui a lui-même terminé 4e des Tour de France 2017 et 2020, ainsi qu’à la 3e place des Giro 2015 et 2022,“j’arrive avec une solide expérience, notamment sur les Grands Tours où j’ai joué le podium à plusieurs reprises ou aidé mes leaders à l’emporter.”

”Je suis convaincu que je peux aider Remco et en même temps, j’ai confiance dans le fait d’avoir ma chance à certains moments”, a conclu le coureur espagnol.

Plus tôt dans le courant du mois d’août, Soudal Quick-Step avait déjà annoncé la signature des jeunes William Junior Lecerf, Warre Vangheluwe, Gil Gelders, Antoine Huby et Luke Lamperti. Mais avec l’arrivée de Mikel Landa, l’équipe belge est passée à la vitesse supérieure.