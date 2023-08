Le sujet que vous avez choisi : Lotte Kopecky peut-elle faire évoluer le cyclisme féminin en Belgique ?

L’explosion de la championne belge a été concomitant à l’énorme évolution du cyclisme féminin ces dernières années. Ce dernier s’est considérablement professionnalisé, la plupart des équipes masculines ayant désormais leur pendant féminin. Le nombre de courses réservées aux femmes a également explosé ces dix dernières années avec en point d’orgue le retour du Tour de France Femmes l’année dernière après 33 ans d’absence.

Une médiatisation grandissante

Les télévisions emboîtent le pas puisque la plupart des grandes épreuves du calendrier sont désormais largement diffusées sur le petit écran. Et la sauce semble prendre auprès du public dans notre pays… sans doute en bonne partie grâce aux exploits de Lotte Kopecky.

Les chiffres le prouvent : le récent Tour de France a été regardé en moyenne par 85 836 téléspectateurs sur La Une et Tipik, soit 14,3 % de parts de marché. Ce qui constitue un bon de près d’1,5 % par rapport aux chiffres de la première édition du Tour de France Femmes. Deux semaines plus tard, 110 362 téléspectateurs étaient réunis devant leur petit écran pour voir l’Anversoise triompher à Glasgow, soit une part de marché de 18,1 % pour le service public.

Des chiffres d’audience qui sont encore bien plus élevés au nord du pays puisque la VRT a rassemblé une moyenne de 524 939 téléspectateurs, soit une part de marché de 66,5 %. Une pointe à 869 333 téléspectateurs a même été signalée en fin de course. La victoire de Lotte Kopecky sur la 1re étape du Tour de France a d’ailleurs attiré plus de téléspectateurs que celle de Remco Evenepoel la semaine suivante.

Déjà des effets en Flandre

Forcément, grâce à l’exposition croissante du cyclisme féminin à la télévision belge couplée aux belles performances de notre compatriote l’engouement augmente de façon exponentielle. De nombreuses jeunes peuvent désormais s’identifier aux championnes qu’elles voient à la télévision. Résultat, le nombre d’inscriptions de jeunes filles dans les clubs cyclistes explose en Belgique.

C’est surtout le cas en Flandre où le nombre de licences pour les filles de moins de 18 ans a augmenté chaque année depuis 2020 selon le Nieuwsblad : de 370 en 2020 à 452 en 2022. Et cette année risque bien d’encore battre tous les records puisque sur les quatre premiers mois de 2023, 407 licences avaient déjà été distribuées. “On peut véritablement parler de l’effet Kopecky”, expliquait Griet Langedock, responsable du cyclisme féminin chez Cycling Vlaanderen, à nos confrères du Nieuwsblad.

En Wallonie, le phénomène est encore marginal mais il est fort à parier qu’avec la médiatisation grandissante du cyclisme féminin en Belgique et la création d’une version féminine de la Grande Boucle, le nombre de filles à enfourcher leur vélo va également décoller dans la partie francophone du pays.

Kopecky, l’ambassadrice

Mise en lumière par la médiatisation grandissante du cyclisme féminin, Lotte Kopecky s’érige comme la figure de proue dans notre pays.

La nouvelle championne du monde est d’ailleurs bien consciente de ce rôle de modèle qu’elle prend très à cœur. “Pour moi, c’est très important. Quand j’étais petite, il n’y avait aucune femme sur un vélo à la télévision. Je n’avais aucun modèle féminin. Mes camarades de classe me disaient que le vélo, c’était pour les garçons. Et mes idoles étaient des hommes : Fabian Cancellara et Tom Boonen”, expliquait-elle récemment.

Pour Kopecky, savoir que de nombreuses jeunes filles se mettent au vélo pour lui ressembler “est une immense fierté”.

Un rôle de modèle et d’ambassadrice que notre compatriote va encore porter durant plusieurs années. Avec l’espoir de voir de plus en plus de jeunes filles commencer le vélo et, un jour peut-être, revêtir comme elle, le maillot arc-en-ciel.