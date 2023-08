Seule difficulté au programme, le Waseberg, une côte de 700m à 9,7%, a été franchie à trois reprises dans le final par un peloton redevenu compact à 35 kilomètres de l'arrivée et désireux d'arriver au sprint. La dernière ascension à 15,8 bornes du but aura pourtant secoué le peloton, Tim Merlier (Soudal-Quick Step), notamment, n'a pu suivre et 13 coureurs, dont Arnaud De Lie et Yves Lampaert (Soudal-Quick Step), se sont retrouvés devant.

L'Allemand Nils Politt (BORA-hansgrohe) et l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates), rattrapés par Yves Lampaert, se sont détachés à onze kilomètres de l'arrivée, pris en chasse par le peloton regroupé. Le trio a tenu le coup jusque dans les derniers mètres rattrapé in-extremis par le peloton.

Mads Pedersen, 27 ans, s'est imposé devant le Néerlandais Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), 2e et l'Italien Elia Viviani (INEOS Grenadiers), 3e, pour décrocher la 34e victoire de sa carrière, la 7e de sa saison. Arnaud De Lie a pris la 6e place.

L'Autrichien Marco Haller avait remporté la 28e édition l'an dernier devant Wout van Aert et Quinten Hermans. Le seul vainqueur belge au palmarès est Johan Museeuw en 2002.