Alors qu’Arnaud De Lie a prolongé chez Lotto Dstny, Caleb Ewan n'est pas certain de rester

L’annonce de la prolongation tant attendue du contrat d’Arnaud De Lie chez Lotto Dstny est tombée ce mercredi. Le sprinter wallon a signé un nouveau bail jusqu’en 2026 et s’érige de plus en plus comme le leader de l’équipe belge. Un rôle que détenait encore Caleb Ewan il y a peu. Mais les performances de De Lie couplé aux résultats mineurs de l’Australien et à son abandon houleux sur le Tour de France ont radicalement changé la donne.