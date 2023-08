Lionel Taminiaux remporte la Coupe Sels !

En forme en cette fin de saison, il venait de se classer troisième l’Egmont Cycling Race derrière De Buyst et Kristoff et deuxième de la kermesse de Meulebeke. Ce succès s’ajoute à une étape des Quatre Jours de Dunkerque (2. Pro, 2022), une étape du Tour de Langkawi (2022) ; La Roue Tourangelle (1.1, 2019) ; le Grand-Prix Criquielion (1.2, 2018) et aux kermesses pros de Zwevezele (2022) ; de Tirlemont (2022), d’Erpe-Mere (2021) et de Viane (2019).

Pour rappel, après trois saisons chez Alpecin-Deceuninck, Lionel Taminiaux rejoindra pour deux ans Lotto-Dstny à partir de 2024.