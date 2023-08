Renewi Tour: Tim Wellens remporte le général pour la troisième fois, la 5e étape pour Matej Mohoric

Neuf coureurs ont ensuite formé l'échappée du jour avec Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck), deux coureurs de Bahrain Victorious, l'Italien Nicolo Buratti et le Serbe Dusan Rajovic, deux d'Ineos Grenadiers avec les Australiens Luke Plapp et Cameron Wurf, le Costaricain Andrey Amador (EF Education-EasyPost), le Français Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), le Canadien Derek Gee (Israel Premier-Tech) et l'Estonien Patrick Lauk (Bingoal-WB).

Les hommes de tête ont été repris à 30 km de l'arrivée avant un final animé où un groupe de seize coureurs s'est formé peu après l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée. Après de nombreuses accélérations, la victoire s'est jouée au sprint et Mohoric s'est montré le plus rapide devant l'Italien Matteo Trentin (UAE Emirates), le Danois Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) et Jasper De Buyst (Lotto Dstny), 4e et premier Belge. Le Slovène décroche sa 5e victoire de la saison, la 22e de sa carrière.

Wellens remporte lui le classement général pour signer la 36e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après une étape du Tour d'Andalousie. Déjà vainqueur en 2014 et 2015, il succède à l'Italien Sonny Colbrelli, dernier vainqueur en 2021, l'édition 2022 n'ayant pas eu lieu.