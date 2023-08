La chronique d’Axel Merckx : “La Vuelta de Remco, c’est un excellent baromètre pour le Tour”

guillement Voir Remco Evenepoel déjà habillé de rouge ne m'étonne pas du tout."

À lire aussi

Pour en revenir à la course, voir Remco Evenepoel déjà habillé de rouge au milieu de la première semaine de ce Tour d’Espagne ne m’étonne absolument pas. Sur l’étape menant à Andorre lundi, il a été opportuniste en allant glaner un beau succès et les secondes de bonification qui vont avec. Il a d’ailleurs encore fait la chasse à ces bonifs ce mercredi en remportant le sprint intermédiaire ! Cela prouve qu’il est dans une approche stratégique plutôt agressive, il se dit que ce qui est pris n’est plus à prendre. Et cela se tient aussi parfaitement quand on réfléchit à son programme des dernières semaines. Pour battre Ganna sur les championnats du monde de contre-la-montre il savait qu’il lui faudrait pouvoir s’adosser à son meilleur niveau. Il a donc abordé ce Tour d’Espagne proche de ses 100 % et sait que la courbe de sa condition devrait être plutôt stable. La question est de savoir à quoi ressembleront celles de ces deux principaux rivaux : Vingegaard et Roglic.

La présence des deux leaders de la Jumbo-Visma sur cette Vuelta tient avant tout dans le défi que s’est lancé cette équipe de tenter de remporter les trois grands tours au cours de la même saison : un sacré challenge ! Mais Vingegaard a connu son premier pic de forme lors du Tour et Roglic avait articulé prioritairement sa saison en fonction du Giro : seront-ils dès lors capables de retrouver leurs meilleures jambes dans les prochains jours ? Le contexte d’une Vuelta est très différent de celui d’un Tour de France, et il faudra éviter de tirer des conclusions trop formelles ou hâtives, mais celle-ci constituera tout de même un excellent baromètre pour Remco dans la perspective de la prochaine Grande Boucle sur laquelle on l’annonce.