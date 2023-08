Voici les nommés au Vélo d'Or, le meilleur cycliste de la saison !

Chez les messieurs, Evenepoel, vainqueur l'an passé, Philipsen et van Aert auront face à eux, pour le titre de Cycliste de l'année, le Danois Mads Pedersen, le Britannique Tom Pidcock, les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic, le Néerlandais Mahtieu van der Poel, le Danois Jonas Vingegaard et le Britannique Adam Yates.

Evenepoel, Van Aert, Pedersen, Pogacar et Van der Poel sont également candidats dans la nouvelle catégorie "Classique Hommes".

Chez les dames, Kopecky, championne du monde, est en concurrence avec l'Italienne Elisa Longo Borghini, la Canadienne Alison Jackson, la Française Juliette Labous, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, l'Italienne Gaia Realini, la Suissesse Marlen Reusser et les Néerlandaises Annemiek van Vleuten, Demi Vollering et Lorena Wiebes. L'an passé, Van Vleuten avait été récompensée lors de la première édition féminine.

Kopecky, Longo Borghini, Jackson, Reusser et Vollering sont aussi en lice pour la catégorie "Classique Femmes".

La liste des finalistes a été établie par la rubrique cyclisme de L'Équipe et la rédaction de Vélo Magazine. Un jury de journalistes spécialisés va à présent voter pour les lauréats.