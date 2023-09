Sven Vanthourenhout à propos du prochain Euro : “Wout van Aert veut réussir le doublé chrono-course en ligne”

Sven, on vous sait adepte des choix clairs bien en amont des grands rendez-vous. Depuis quand la participation de Wout van Aert à cet Euro est-elle acquise ?

”L’option était ouverte depuis très longues semaines déjà mais le choix définitif, en accord avec son équipe qui a construit son programme en fonction, est tombé au moment des championnats du monde. Il s’agit d’un réel objectif pour Wout dans une fin de saison qui ne propose pas pléthore d’épreuves d’envergure collant à ses qualités. La programmation particulière du super-mondial écossais en août a remanié quelque peu la dernière partie du calendrier et offert à l’Anversois une opportunité qu’il a souhaité saisir.”

Au-delà de la course en ligne (24/9), participera-t-il aussi au chrono programmé le mercredi qui précède ?

”Oui, tout à fait. Wout est très motivé pour tenter le doublé même s’il n’abordera par le contre-la-montre avec une préparation très spécifique puisqu’il est moins monté sur son vélo de chrono ces dernières semaines. Le Tour de Grande-Bretagne auquel il participe à partir de dimanche ne propose pas de chrono mais ses 8 étapes constituent une très bonne préparation dans la perspective de cet Euro.”

De Buyst, Theuns et Van Hooydonck seront aussi du voyage.

Vous avez déjà soufflé qu’Arnaud De Lie y bénéficierait d’un rôle protégé. Il se dit d’ailleurs qu’il pourra compter sur le soutien de Jasper De Buyst, son équipier à l’année chez Lotto-Dstny…

”Jasper sera effectivement du voyage aux Pays-Bas mais il ne sera pas davantage un équipier d’Arnaud que de Wout. J’ai toujours vu mes sélections comme des équipes au sein desquelles l’union devait faire notre force. La présence de Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) sur ce prochain Euro suit d’ailleurs la même logique : il ne sera pas exclusivement dédié à Wout.”

Vous nous aviez confié que Tim Wellens avait constitué une réelle option pour le Mondial avant que la revalidation consécutive à sa chute sur le Tour des Flandres ne le retarde. Fera-t-il dès lors partie de votre sélection pour l’Euro ?

”Non. Tim a démontré sur le dernier Renewi Tour qu’il était en excellente condition, mais il a la possibilité de pouvoir jouer sa carte au sein de son équipe sur cette fin de saison (NdlR : il disputera les deux GP canadiens la semaine prochaine), et je respecte donc et comprends son choix. Je ferai en revanche confiance à Edward Theuns qui possède une solide expérience et est extrêmement motivé pour ce rendez-vous.”

Les candidats à une sélection étaient-ils nombreux ?

”Oui, très nombreux même ! J’ai le sentiment que ce rendez-vous continental gagne du galon dans les yeux des coureurs comme dans ceux de leur dirigeant plus enclin à les libérer. Je n’ai pas dû me gratter la tête pour trouver huit coureurs (parmi lesquels devrait également figurer Lampaert), je vous l’assure (rires)…”

À quel scénario de course vous attendez-vous pour cet Euro ?

”Je crois que cela va ressembler un peu à une classique flandrienne. Le peloton avalera d’abord une partie en ligne de 115 kilomètres sur laquelle le vent pourrait jouer un rôle important. Viendront ensuite six tours d’un circuit local construit autour du Col du VAM (400m à 9,8 %, passage à 12,8 %) et en haut duquel sera tracée la ligne d’arrivée. On n’assistera pas à un sprint massif, c’est une certitude !”