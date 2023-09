Championnat d’Europe : van Aert et Kopecky à nouveau chercheurs d’or

Van Aert et Kopecky ont également été annoncés, sans surprise, dans la sélection belge pour les prochains Championnats d’Europe. Qui auront lieu du 20 au 24 septembre, à Drenthe, aux Pays-Bas. Pour un rendez-vous assez récent, que les Belges n’ont jamais remporté au niveau de la course en ligne ! Après ses déceptions au Championnat du monde, à Glasgow, van Aert aura à cœur d’aller chercher une médaille d’or. Au sein d’une solide équipe belge. Avec Arnaud De Lie, qui sera également protégé et aura avec lui le précieux Jasper De Buyst, en grande forme. Tim Declercq, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Edward Theuns et Nathan Van Hooydonck sont les autres sélectionnés.

Van Aert disputera également, le jeudi 20, le contre-la-montre, comme Yves Lampaert. Lotte Kopecky effectuera également les deux épreuves. Au niveau de l’épreuve sur route, elle sera épaulée par Fauve Bastiaenssen, Audrey De Keersmaeker, Valérie Demey, Justine Ghekiere, Marieke Meert, Marthe Truyen et la citoyenne de Dottignies Marion Norbert-Ribberole.