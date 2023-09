Monfort, d’une famille à l’autre: "Une décision remplie d'émotions"

L’ancien champion de Belgique du contre-la-montre a également roulé dans cette formation, quand elle s’appelait Leopard-Trek, en 2011, et ensuite Radioshack. Avec notamment les frères Schleck et Fabian Cancellara. C’est au sein de cette équipe qu’il avait obtenu le résultat le plus significatif de sa carrière, avec sa sixième place sur le Tour d’Espagne (devenue une cinquième position à la suite du déclassement de Cobo, pour dopage).

”C’est une décision difficile et remplie d’émotions, reconnaît Maxime Monfort. Ces dernières semaines, j’ai pesé le pour et le contre et j’ai beaucoup discuté avec les personnes qui me sont chères. J’ai finalement décidé de changer d’équipe, de quitter Lotto-Dstny, une formation saine vouée à un bel avenir et menée par un excellent manager, Stéphane Heulot.” Il quitte donc ce qu’il décrit comme une famille pour une autre. “Je suis toujours resté en contact avec la famille Trek depuis que j’ai quitté l’équipe il y a dix ans, d’abord en poursuivant ma carrière de coureur, puis en tant que directeur sportif, ajoute-t-il. J’ai été attiré par le projet sportif avec de grandes ambitions. Je suis sûr que je retrouverai l’ambiance que j’ai laissée derrière moi : celle d’une famille, mais aussi celle d’une équipe très professionnelle. De plus, une équipe internationale, comme Lidl-Trek, est toujours la garantie d’une atmosphère saine et sereine. Un bon environnement de travail est pour moi l’une des clés du succès. Mais d’ici là, jusqu’à la fin de la saison, je continuerai d’apporter ma pierre à l’objectif de Lotto-Dstny de retrouver le World Tour 2026.”

Très proche d’Arnaud De Lie, les chemins des deux Luxembourgeois vont donc se séparer à la fin de l’année.