Greg Van Avermaet avant ses dixièmes Grands Prix québécois : “Je ne décompte pas les jours avant la retraite…”

Greg, vous avez disputé toutes les éditions des deux Grands Prix cyclistes canadiens depuis la saison 2012. Pourquoi cet attachement à ces épreuves ?

”D’abord et avant tout parce que j’y ai très souvent bien marché (NdlR : 9 podiums au total, un record : 6 à Québec et trois à Montréal parmi lesquels deux victoires en 2013 et 2019). Il s’agit de deux courses qui correspondent à mes qualités intrinsèques. Mais au-delà de la pure dimension sportive, il y a aussi une ambiance qui me plaît particulièrement ici. Les gens sont extrêmement agréables, l’atmosphère de ses courses en circuit est assez unique et la région demeure toujours très agréable à sillonner. Je connais forcément bien les parcours d’entraînement et sers un peu de GPS à l’équipe dans les jours qui précèdent les courses (rires)… C’est sympa de ne pas systématiquement faire la même boucle autour de l’île d’Orléans, par exemple. L’un des plus grands charmes de notre sport, c’est d’évoluer dans des environnements toujours différents. L’année dernière, on a pris un petit bateau pour traverser le fleuve Saint-Laurent lors d’une sortie, c’était génial. J’ai déjà pensé plusieurs fois revenir en famille au Québec pour des vacances, mais nous n’avons pas encore concrétisé le projet.”

Quand on est engagé dans sa 17e saison pro, conserve-t-on le même attrait pour ces épreuves lointaines ? Les voyages qu’elles imposent ne vous pèsent-ils pas ?

”Non, pas du tout. J’aime évoluer hors de l’Europe, dans des contextes différents de ceux auxquels nous sommes coutumiers. Je n’ai pas vraiment d’explication au phénomène, mais j’ai constaté que je faisais souvent de bons résultats lorsque je courais loin de la Belgique (rires)… Oman, le Qatar, la Californie, le Canada, Rio : toutes ces destinations m’ont souvent souri.”

Greg Van Avermaet s'apprête à disputer ses 10e Grand Prix québécois. ©Yves Perret / www.ypmedias.com

Votre équipier Benoît Cosnefroy s’est imposé sur le GP de Québec l’année dernière. Comment envisagez-vous votre cohabitation ?

”On pourra jouer nos deux cartes, mais je crois qu’il est logique que Benoît soit notre atout numéro un vu son statut de vainqueur sortant. C’est un gars avec qui je m’entends très bien et on se mettra au service l’un de l’autre en fonction du déroulement de la course.”

Même si votre fin de carrière se rapproche, on imagine que vous pensez tout de même encore à vous et continuez de nourrir des ambitions personnelles…

”Oui, c’est vrai. Mais j’aime que les responsabilités soient partagées, car je n’ai pas réellement la force pour porter une équipe en tant que seul leader. Il y a, alors, davantage de chances d’aller glaner un résultat selon moi.”

Vous arrive-t-il de décompter les jours qui vous séparent de votre retraite sportive ou, au contraire, vous dites-vous parfois que vous auriez bien prolongé l’aventure pour une saison ?

”Je ne décompte certainement pas les jours, je continue d’aimer ce quotidien de coureur pro même si j’avoue avoir vécu une passe difficile lors du Tour de France pour lequel je n’ai pas été sélectionné et où je continue de penser que j’aurais eu ma place. Je n’ai jamais eu de problème de motivation, mais quand on prend le chemin de l’entraînement dans un stage en altitude en Suisse plutôt que de s’élancer sur une étape de la plus grande course du monde, ce n’est pas toujours simple… J’aime l’approche des courses, la préparation minutieuse qu’il y a en amont tant au niveau de l’entraînement que de la nutrition.”

Le Flandrien a remporté le GP de Montréal à deux reprises. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

En quoi prenez-vous aujourd’hui le plus de plaisir dans des courses dont vous êtes forcément moins l’un des acteurs majeurs et sur lesquelles le niveau est de plus en plus élevé ?

”Quand on est encore bien placé et en jambes dans une finale pour tenter un truc ou y porter un équipier, cela reste grisant. Ma forme demeure correcte et c’est toujours agréable de remonter au sein du peloton dans une difficulté plutôt que d’y péter comme on dit dans le jargon. Je tente de savourer, de profiter de ce feeling si spécial. Je sais déjà que cela va me manquer.”

On dit souvent que les courses se disputent aujourd’hui de manière très différente d’il y a dix ans, qu’elles s’ouvrent plus vite. Est-ce là un cliché ou êtes-vous d’accord ?

”Je suis d’accord. Les meilleurs coureurs attaquent désormais de plus loin dans des mouvements de course qu’initiaient autrefois plutôt des lieutenants. À ma meilleure époque, j’avais déjà ce tempérament, mais lorsque je tentais un coup de loin, peu des autres favoris embrayaient alors avec moi, j’étais quasiment le seul et plutôt que de faire exploser la course, cette offensive n’avait pas vraiment de sens.”

guillement "Courir jusqu'à 38 ans, cela va devenir une exception."

Aimeriez-vous, alors, avoir dix ans de moins aujourd’hui ?

”Non (rires)… Chaque période à son charme. Aujourd’hui, les grands leaders disputent moins de jours de course qu’autrefois, ils enchaînent les stages et les préparations très ciblées. C’est différent, mais je n’ai pas envie de dire que c’était mieux avant. Des Remco, Wout ou Mathieu auront-ils des carrières aussi longues que la mienne ? C’est difficile à dire, mais je crois que cela va devenir l’exception plutôt que la règle. La gagne reste le meilleur des moteurs, car une fois qu’on lève les bras moins souvent…”

À quoi ressemblera justement votre calendrier de course après le Canada ?

”Je serai au départ du GP de Wallonie mercredi prochain, une course que j’aime bien même si elle tombe dès le lendemain de notre retour du Québec et que j’ai remportée (2014). Je ferai ensuite la Super 8 Classic (anciennement GP Impanis), la Famenne-Ardenne Classic ou encore Paris-Tours où je pendrai le vélo au clou.”

Pourquoi le choix de cette épreuve ?

”J’ai hésité à opter pour le championnat du monde de Gravel que j’ai disputé l’année dernière, mais j’ai finalement considéré qu’il aurait été étrange de ne pas prendre congé de la compétition au terme d’une épreuve sur route. Paris-Tours, c’est une course historique, importante pour une équipe française comme la mienne et que j’ai eu le bonheur de remporter en 2011.”

"Avec Philippe Gilbert, on n’a jamais trouvé la bonne connexion."

Il s’agit là de la course sur laquelle Philippe Gilbert a également fait ses adieux au peloton pro. Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir fait plus souvent équipe avec le Wallon sur les classiques flamandes à votre époque BMC ?

”Ce n’était pas facile de trouver la bonne formule pour arriver à une vraie cohésion, car Phil et moi étions ambitieux et possédions deux caractères forts. Je n’ai toutefois jamais eu aucun problème personnel avec lui. J’ai aussi remarqué que nos courbes de forme étaient très rarement similaires. Quand j’étais top, Phil était un rien moins bien, et inversement. On a peu roulé de finales ensemble et on n'a malheureusement jamais trouvé la bonne connexion ensemble.”

Avez-vous déjà une idée claire de votre reconversion ? La rumeur d’un poste de directeur sportif au sein de l’équipe pro continentale suisse Tudor a un temps circulé…

”Non, pas vraiment. J’ai d’abord et avant tout besoin de me poser à la maison, de passer du temps en famille pendant six mois à un an. Je veux bien réfléchir à ce que je souhaite faire pour la suite, mais aussi essayer certaines choses dont il est difficile de se faire une idée sans s’y être frotté. Je pense à un rôle de consultant médiatique par exemple. Pour en revenir à la piste Tudor, j’ai effectivement été approché, mais cela n’a jamais été plus loin pour la raison que j’évoquais en amont. J’ai en tout cas envie de continue d’évoluer dans le vélo.”

”Le trophée de Tirreno et le pavé de Roubaix, cela habille bien un intérieur.”

Que considérez-vous comme votre plus belle victoire ?

”Les Jeux, cela restera un jour de rêve. Où que j’aille dans le monde, quand on m’aborde, c’est souvent en évoquant mon titre olympique.”

Et votre plus grand regret ?

”Ne pas avoir remporté le Tour des Flandres. J’ai senti à plusieurs occasions que j’avais de réelles chances de gagner, voire que j’étais le meilleur en course.”

L’équipier avec qui vous avez noué la relation la plus forte ?

”Le Suisse Michael Schär. Nous sommes équipiers depuis 2011 et faisons systématiquement chambre ensemble lorsque nous partageons le même programme de course. On restera amis au-delà de nos carrières, car il n’y a pas une semaine où nous ne prenons des nouvelles l’un de l’autre.”

Quel est le trophée mis le plus en évidence dans votre maison ?

”La fourche de Poséidon que l’on remet au vainqueur de Tirreno qui est dans mon salon. Je la considère comme le plus beau des trophées du sport cycliste. Mon pavé de Paris-Roubaix se marie, lui, plutôt bien avec mon hall d’entrée (rires).”

Quel est le pire hôtel dans lequel vous avez logé ?

”Il y en a quelques-uns, mais cela va aujourd’hui heureusement bien mieux. Avoir la place suffisante pour pouvoir ouvrir sa valise n’est plus un réel luxe (éclats de rire)…”

Quelle est l’atmosphère la plus folle que vous ayez vécue en course ?

”Le Grand Départ du Tour de France dans le Yorkshire en 2014, c’était absolument fou. Il y avait tellement de monde qu’il était par endroits difficile de se frayer un passage.”

Quel est le jour où vous avez eu les meilleures jambes de votre vie ?

”C’est difficile à dire, mais le jour où je suis contraint à l’abandon sur le Ronde (2016), je possédais alors une condition exceptionnelle.”