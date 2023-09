Ilan Van Wilder se confie avant le GP de Québec : “Je ne veux pas être que l’équipier de Remco”

Placide et toujours sincère, le coureur de la Soudal Quick-Step semble imperméable à toute forme de nervosité. “Le seul truc qui me stresse, ce sont les chronos : devoir commencer son protocole d’échauffement à 15 h 37, avaler son gel énergétique à 16 h 13 et se présenter sur la rampe de lancement à 16 h 18, c’est tout ce que je n’aime pas, c’est trop contraire à ma nature”, se marre celui qu’on a longtemps présenté comme l’autre grand talent de la génération 2000 de Remco Evenepoel. Vainqueur du récent Tour d’Allemagne, Ilan Van Wilder souhaite désormais s’affranchir et définitivement sortir de l’ombre de l’ancien champion du monde.

Ilan, vos succès d’étape et au classement final du Tour d’Allemagne vous ont-ils libéré ?

“Oui, lever les bras pour la première fois chez les pros, cela constitue une étape. J’ai de surcroît pu partager cette émotion avec ma copine et mes parents qui avaient fait le déplacement. Le hasard de leur agenda (sa compagne est professeur) a bien fait les choses, ils ont choisi la bonne course (rires)… Ce n’était que la deuxième fois de la saison, après le Tour de Pologne, que je recevais l’opportunité de jouer pleinement ma propre carte et j’étais heureux de montrer à l’équipe qu’elle avait eu raison de me faire confiance.”

Vous étiez habitué au succès dans les catégories de jeunes. Comment avez-vous géré cette attente de deux ans et demi chez les pros avant de regoûter à ce sentiment ?

“Je n’ai jamais été un serial winner chez les jeunes, je me distinguais plutôt par ma constance. On a forcément envie que cette victoire chez les 'grands' arrive vite, mais cela ne m’a jamais empêché de dormir.”

Ilan Van Wilder a vécu son premier succès pro sur le récent Tour d'Allemagne. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Recevrez-vous aussi carte blanche ce vendredi sur ce GP de Québec ?

”Toute l’équipe ou presque aura carte blanche, je crois. Nous nous alignons ici avec une super sélection (NdlR : Alaphilippe, Vansevenant, Masnada, Schmid) et la tactique la plus intelligente sera probablement d’utiliser l’ensemble de nos atouts. Sur une course d’une journée, on est par essence dépendant des jambes du Jour J. ”

Aimez-vous les courses en circuit comme celles de ces deux Grands Prix québecois ?

“Oui, mais pas quand il pleut. Et comme on ne devrait pas échapper aux averses ce vendredi (rires)… J’apprécie les tracés techniques car je me place plutôt bien dans un peloton, mais la course risque d’être très nerveuse si la météo est défavorable. Sur papier, le GP de Montréal programmé dimanche doit mieux me convenir, son tracé est plus ardu.”

Comment avez-vous gagné cette forme de liberté dans l’équipe et la possibilité de courir davantage pour vous ?

“Je n’ai pas changé de statut. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, le staff ne m’a jamais vu comme un pur équipier, et cela depuis mon arrivée (novembre 2021). Les journaux ont fait ce raccourci parce que j’ai épaulé Remco sur la dernière Vuelta mais avant cette course, je n’avais encore jamais endossé ce rôle. En 2022, pour ma première saison dans l’équipe, j’ai été victime d’une lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège (fracture de la malchance) qui a ruiné une partie de mon année. Ma présence sur la Vuelta était alors essentiellement motivée par ma volonté de disputer mon premier grand tour, en me mettant au mieux au service de l’équipe. Je me suis donc naturellement dépouillé pour Remco et tout le monde a alors cru que cela constituerait mon rôle pour la suite de ma carrière. Mais ce n’est pas ce que l’équipe veut ou demande de moi. Personnellement, je veux conserver une forme d’équilibre entre mes ambitions personnelles et le travail collectif. ”

guillement La Vuelta n'a jamais été prévue à mon programme cette année."

Vous êtes en effet sans doute trop jeune pour déjà vous enfermer dans un rôle…

“Oui, et c’est d’ailleurs comme cela que le staff voit les choses. La meilleure preuve en est que cet hiver, lorsque nous avons planifié ma saison, il était très clair qu’après le Giro sur lequel j’ai accompagné Remco, le reste de mon calendrier allait être articulé autour d’épreuves sur lesquelles j’allais pouvoir jouer ma carte. La Vuelta n’a ainsi jamais été prévue à mon programme et je suis très heureux que l’équipe a tenu sa parole sur ce point. C’est une belle marque de confiance. Sans cela, j’aurais été tout de même un peu déçu. ”

Ilan Van Wilder avait été précieux dans le succès d'Evenepoel sur la dernière Vuelta. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Toutes les rumeurs récentes autour de l’avenir de l’équipe vous ont-elles perturbé ?

“Non, pas du tout. On sait que ce sont les clics qui sont importants (rires)… Quand on gonfle une histoire et qu’on en fait un buzz, cela fait de la lecture pour le grand public mais, personnellement, je m’en fous complètement. Si quelque chose clochait dans l’équipe, je n’aurais pas resigné pour deux ans (jusqu’à fin 2015).”

Votre relation avec Remco Evenepoel peut-elle être qualifiée d’amicale ?

“Oui, on se connaît déjà depuis longtemps, 2017 si mes souvenirs sont bons. Nous n’habitons pas très loin l’un de l’autre mais il n’est pas beaucoup à Schepdaal et nous partageons rarement nos entraînements. On s’entend très bien et je n’ai aucun problème à l’épauler sur certains rendez-vous mais je ne veux pas être que l’équipier de Remco. Je souhaite pouvoir continuer à courir pour moi sur d’autres courses.”

Les courses par étapes constituent-elles la priorité de votre développement ?

“Oui. L’année prochaine, j’aimerais tenter d’aller chercher de beaux résultats sur les courses d’une semaine de niveau WorldTour tout en épaulant Remco sur le Grand Tour auquel il choisira de participer. Il est, à mes yeux, encore trop tôt pour que j’endosse un rôle de leader sur une épreuve de trois semaines. Aider le champion de Belgique constitue donc un super écolage dans lequel j’apprends beaucoup de choses. C’est que, comme équipier, il faut aussi tenter d’être le plus constant possible. ”

Si vous maîtrisez aussi bien le français, c’est parce que votre maman est francophone, c’est bien ça ?

“Oui, en effet. Elle est bruxelloise mais a vécu longtemps près de Bouillon, pas loin de la frontière française. Mon papa, lui, est flamand. Cela donne des situations parfois cocasses lorsqu’on va en famille au restaurant par exemple car je m’adresse toujours à ma maman en français et à mon papa en néerlandais. Mais lorsque la conversation implique tout le monde, nous nous exprimons alors en français… Les gens attablés à côté de nous doivent sans doute parfois se demander à quoi nous jouons (éclats de rire). ”

guillement Liège-Bastogne-Liège, c'est ma course préférée. J'adore l'Ardenne belge."

Vous avez fini cette année 14e de la Flèche wallonne et 22e de Liège-Bastogne-Liège. Espérez-vous un jour pouvoir y briller ?

“Oui, même si le final de la Flèche est sans doute un peu trop explosif pour moi. La Doyenne est en revanche ma course préférée, même si j’y ai été victime d’une très grosse chute l’année dernière. Je connais le parcours par cœur et j’adore cette région où je vais très souvent m’entraîner. De la maison, je n’ai qu’une heure et demie de voiture. Je me gare alors sur un parking à Aywaille avant de monter en selle ou m’installe parfois à La Gleize pour quelques jours afin de m’offrir un petit stage. Si cela ne tient qu’à moi, je ferai de Liège-Bastogne-Liège un incontournable de toutes mes saisons pros.”

Vous êtes un coureur au profil complet. Sur quel point jugez-vous avoir le plus progressé depuis votre idée dans cette équipe ?

“Sur le fait d’être heureux. Je me sens super bien dans cette formation, raison pour laquelle j’ai prolongé mon contrat. Un coureur qui n’est pas content ne peut pas être performant. ”

Vous avez déjà dit ne pas vouloir vous étendre sur votre période difficile chez DSM (2020-2021). Lorsque vous voyez que d’autres coureurs connaissent la même trajectoire que vous et quittent cette formation avant la fin de leur contrat, cela doit tout de même vous conforter dans l’idée que vous n’étiez pas le seul problème…

”Je n’ai pas trop envie de rouvrir ce chapitre, mais cette équipe n’était pas faite pour moi. J’ai reçu beaucoup de critiques à l’époque, certains me jugeant à l’origine de ma situation. Je laisse désormais les gens juger de ce qu’il se passe dans cette structure… ”