Arnaud De Lie vainqueur du Grand Prix de Québec: "Gagner ici, c’est énorme!"

”Gagner ici, c’est juste énorme, soufflait le Wallon. J’ai tenté de m’épargner au mieux pour le sprint, c’était notre stratégie. J’avais bien analysé les images des dernières éditions et vu que Matthews sortait à chaque fois assez tard. J’ai lancé de l’arrière en prenant beaucoup de vitesse et j’ai vu que j’avais de la ressource. Il me manquait une grande victoire et remporter une course que je regarde depuis que je suis tout petit, c’est génial ! C’est une des classiques phares du calendrier, il y a un plateau de fou.”

guillement "J'avais produit les meilleurs valeurs absolues dans un sprint à l'entraînement il y a deux jours."

Premier coureur à s’imposer pour sa découverte de la Belle Province depuis un certain… Philippe Gilbert (2011), De Lie est aussi le premier Belge à succéder à l’ancien champion du monde au palmarès. “Dès cet hiver, j’avais dit à l’équipe que j’avais envie de venir ici. Je savais que cette course me convenait et je suis venu ici avec l’ambition de décrocher ma première victoire en WorldTour. Mercredi, je devais faire des sprints à l’entraînement et j’ai produit mes meilleures valeurs absolues mais j’avais déjà compris il y a quelques semaines que sur des arrivées en force comme celle-ci, j’étais peut-être le meilleur du monde. J’adore les courses en circuit et cela me donne forcément confiance pour l’Euro de Drenthe (24/09).”