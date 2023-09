Naesen prolonge chez AG2R, Keukeleire espère rempiler chez EF

La fin de saison approche à grands pas et certains Belges sont encore dans le flou concernant leur avenir. C’est notamment le cas de Jens Keukeleire, qui aimerait repousser sa retraite d’un an : “L’hiver dernier, je pensais entamer ma dernière saison professionnelle mais au fil des mois j’ai eu envie de prolonger l’aventure jusqu’en 2024. Des négociations ont commencé avec Jonathan Vaughters (NdlR : son patron actuel) mais si ce n’est pas EF Education-EasyPost qui me propose un contrat, il est probable que j’arrête”, nous explique le Brugeois, vainqueur d’une étape sur la Vuelta 2016.