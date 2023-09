Arnaud De Lie après sa victoire sur le Grand Prix de Québec : “J’avais battu mes records à l’entraînement mercredi…”

Interview.

Arnaud, pouvez-vous nous raconter comment vous avez géré ce sprint si particulier dans cette arrivée en faux plat montant de la Grande Allée ?

”J’ai tenté de conserver un maximum de fraîcheur pour le sprint, c’était clairement notre stratégie. Les gars m’ont bien placé au pied de la côte de la Montagne et j’ai essayé de gérer au mieux, même si tout le monde y est à bloc (rires)… J’avais regardé avec attention les images des dernières éditions et constaté que Michael Matthews sortait à chaque fois assez tard. J’étais positionné assez loin, mais j’avais encore deux équipiers, Vermeersch et Van Gils, avec moi qui ont fait le forcing à 500m de l’arrivée. J’ai lancé de très loin et j’ai rapidement compris que j’avais encore les ressources pour remonter Corbin Strong dans les derniers mètres. L’équipe a travaillé de superbe manière. Il me manquait une grande victoire et remporter ce Grand Prix de Québec que je regarde depuis que je suis tout petit, c’est juste énorme à 21 ans ! C’est une des classiques phares du calendrier, il y a un calendrier de fou. Nous sommes venus ici avec de l’ambition. En début d’année j’avais dit à mes dirigeants que j’avais envie de faire ce déplacement et ils m’ont fait confiance en débloquant le budget nécessaire (NdlR : les équipes invitées reçoivent uniquement un dédommagement de 7000 euros contre une totale prise en charge pour les WorldTour). Je leur dis donc merci !”

Vous dites avoir beaucoup analysé les images des précédentes éditions. La course s’est-elle passée comme vous l’aviez imaginé ?

”On avait envie que cela arrive au sprint et c’est ce qu’il s’est passé. Nous avions un peu peur que la pluie annoncée ouvre la course de plus loin mais nous avons finalement échappé aux gouttes et tout s’est passé comme dans un rêve. J’ai bien géré les bosses en acceptant de reculer dans les bosses pour conserver de la fraîcheur.”

Dans deux semaines l’Euro de Drenthe se disputera aussi en circuit comme ici à Québec. On imagine que ce succès vous donne confiance…

”Gagner en WorldTour, cela permet de gagner un peu plus encore le respect du peloton. Les gens comprennent qu’au-delà d’avoir l’ambition de gagner, j’ai aussi les moyens de gagner. J’adore ces courses en circuit sur lesquelles on a l’occasion de parfaitement se mettre le parcours en tête, comment il faut gérer. Je me suis inspiré de gars comme Matthews, Sagan ou Van Avermaet qui ont toujours bien couru ici. L’Euro, ce sera encore différent. Wout (van Aert) montre qu’il est fort et moi aussi mais c’est une chance de pouvoir jouer deux belles cartes.”

Vous êtes-vous surpris dans ce sprint ?

”Dans une arrivée vraiment plate, il me manque encore quelque chose, mais sur des finales en force, cela ne ment pas. J’avais gagné la Polynormande en août sur le même genre de terrain et cela a accru mes ambitions pour ce GP de Québec.”

guillement Depuis le Tour de Wallonie, je savais qu'un succès en WorldTour était dans mes cordes."

Quelle est la place de cette victoire dans votre palmarès ?

”C’est clairement la plus belle ! On sait que ces courses canadiennes sont importantes dans le calendrier.”

Êtes-vous conscient d’avoir franchi une étape avec ce premier succès WorldTour ?

”Oui, c’est certain. Mais c’est pour cela que je venais. Je ne vais pas dire que cela faisait depuis le Nieuwsblad que je savais que je pouvais gagner une WorldTour mais depuis mon retour sur le Tour de Wallonie, j’avais compris que cela pouvait être dans mes cordes. J’ai aussi compris sur la classique d’Hambourg que j’étais peut-être le meilleur sur des arrivées comme cela. Cela n’a pas toujours été facile après ma grave chute sur les 4 Jours de Dunkerque et réussir à la mettre au fond comme on dit est donc une grosse satisfaction, c’est top.”

La manière dont vous avez été épaulé doit aussi conforter votre choix d’avoir prolongé chez Lotto-Dstny…

”Oui c’est clair. On avait déjà prouvé qu’on savait assumer sur l’étape de Grammont du Renewi Tour. Il n’y avait que nous et la meilleure équipe du monde, UAE, qui roulions en tête. Nous avons progressé dans le positionnement et cela donne confiance pour la suite.”

Les équipiers de De Lie ont assuré un gros boulot dans la finale. ©James Start/GPCQM

On dit souvent qu’une équipe est à la hauteur de son leader. Avez-vous le sentiment d’entraîner vos équipiers dans votre sillage ? On dirait que l’équipe est dans une spirale positive.

”Oui, on a une super belle équipe dans laquelle il y a un excellent esprit. Pascal Eenkhoorn a fait tout son début de carrière chez Jumbo et nous donne pas mal de conseils. Lui comme mes autres équipiers se défoncent à chaque fois à 110 % pour moi. A Montréal, j’espère maintenant renvoyer l’ascenseur à Maxime Van Gils.”

Tim Wellens nous a soufflé que vous aviez produit vos meilleures valeurs il y a peu à l’entraînement. Est-ce correct ?

”Oui, tout à fait. Mercredi, je devais faire des sprints à l’entraînement de 30 secondes et j’y ai battu mes records. Cela donne de la confiance mais cela reste l’entraînement. Ici, c’était au bout de 200 bornes de course.”

Vos doigts levés vers le ciel sont, on imagine, un hommage à Tijl De Decker, votre équipier disparu il y a peu…

”Oui. Lors du Renewi Tour, je pensais beaucoup à cela, peut-être même un peu trop. J’avais le sentiment de devoir gagner pour lui car il était à mes côtés quand j’ai gagné la Polynormande. Lever les brais ici, c’est super pour moi, mais c’est aussi un bel hommage pour Tijl.”

guillement Certains me disaient un peu gros sur les classiques. Mais le gros, il a maintenant gagné le GP de Québec (rires)..."

Avez-vous changé des choses dans votre préparation ? On sait que vous avez effectué un stage en altitude de trois semaines en juillet mais vous semblez aussi particulièrement affûté.

”Lorsque je suis passé pro, je n’étais pas à bloc sur tous les détails car je voulais conserver une marge de progression. Durant les classiques, je me souviens que tout le monde disait que j’étais un peu gros mais le gros a maintenant gagné le Québec (rires)… Un coureur a aussi une tête et je n’ai pas envie que ma carrière ne dure que cinq ans. Je veux durer. Je tente de faire les choses de mieux en mieux au fil des mois. Je n’ai que 21 ans, mais je claque déjà une des plus grosses classiques au monde.”

Le patron d’Ekoï, qui était présent ici et est votre partenaire matériel, nous a raconté une petite anecdote. Vendredi matin, il a voulu vous offrir de nouvelles lunettes mais vous avez refusé pour conserver votre paire fétiche. Êtes-vous donc superstitieux ?

”Il n’y a pas beaucoup de coureurs qui les possèdent et c’est vrai que je suis attaché à certains petits trucs. Depuis ma chute à Dunkerque, je ne fais d’ailleurs plus un petit quelque chose que je vais garder pour moi (rires). …”

On imagine que vous aurez envie de revenir au Québec dans le futur ?

”C’est la première fois que je sortais de l’Europe et cela m’a réussi ! Je m’entends bien avec pas mal de Canadiens comme Guillaume Boivin par exemple, et j’ai rencontré Michael Woods vendredi. Je ne vais pas dire que c’est ma deuxième maison, mais c’est en tout cas un énorme plaisir d’être venu ici. Cette dernière ligne droite ici à Québec ne ment pas, c’est souvent le plus fort qui gagne et aujourd’hui c’était moi.””

Votre équipier Maxime Van Gils vous est tombé dans vos bras en lançant un Tabarnak. Votre maîtrise de la langue locale s’est-elle encore améliorée depuis votre arrivée ?

”Oui, mais pour que cela soit parfois, il faudra que je revienne encore dans les prochaines années (rires)… C’est la première fois que je sortais de l’Europe et tout est nouveau pour moi. ”