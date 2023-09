Championnats du monde 2026 à Montréal : un tracé sur la base de celui du Grand Prix

Si on sait depuis un an maintenant, et l’attribution officielle par l’UCI, que les Championnats du monde 2026 se disputeront à Montréal, le comité d’organisation local a profité de l’attention médiatique des Grands Prix pour donner symboliquement le coup d’envoi d’un rendez-vous arc-en-ciel qui se disputera du 20 au 27 septembre.