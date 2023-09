Arnaud De Lie à l’attaque sur le Grand Prix de Montréal : “Je peux aller à l’Euro avec beaucoup d’ambition”

À l’attaque à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, le coureur de chez Lotto-Dstny a tenté sa chance à l’approche de la finale. “Je voulais m’amuser sur cette course et c’est ce qu’il s’est passé, commentait le Taureau de Lescheret. J’ai tenté d’anticiper en me disant que si cela se regardait, il était possible d’initier un chouette coup. Lorsque j’ai été repris, j’ai eu les ressources pour m’accrocher avec des grimpeurs de 20 kg moins que moi mais je n’arrivais plus à pousser dans le dernier tour, j’étais kaput… Je suis cependant content de ma journée. J’adore les courses exigeantes et je reviendrai au Québec à l’avenir, c’est certain !”

Le regard du Wallon est désormais déjà tourné vers ses prochains objectifs. “J’ai vraiment de très bonnes jambes actuellement et je crois qu’il y a moyen de lever les bras encore quelques fois d’ici à la fin de la saison. Je peux aller à l’Euro de Drenthe (24/9) avec beaucoup d’ambition je pense. Nous aurons le luxe d’avoir deux superbes cartes avec Wout et moi et il faudra tenter de tirer profit de cet avantage.”