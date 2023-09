Wout van Aert après sa victoire finale au Tour de Grande-Bretagne : “Les leaders pour l’Euro sont prêts”

Le Campinois s’est finalement classé 2e de la 8e étape, à Caerphilly. Une étape enlevée par Carlos Rodriguez. Le 5e du dernier Tour de France a offert à l’équipe locale Ineos Grenadiers, privée de Tom Pidcock blessé à la selle, un lot de consolation mérité.

Car l’Espagnol, retardé au classement d’un peu plus d’une demi-minute, a longtemps flirté avec la victoire finale également. Échappé à 55 kilomètres de l’arrivée en compagnie du Britannique Stephen Williams, lequel menaçait plus nettement van Aert (il n’avait que neuf secondes de retard au classement), Rodriguez a distancé son compagnon dans la dernière difficulté du jour à moins de dix bornes du but. Mais s’il a remporté la victoire du jour, il n’a pu détrôner van Aert.

”Il était à prévoir que nous soyons mis sous pression dans cette dernière très dure étape, a expliqué celui-ci à VTM. Je dois remercier mes équipiers qui ont rétabli la situation en plusieurs occasions. C’est normal qu’un gars comme Rodriguez soit plus fort dans ce genre de côtes, la situation n’était pas idéale quand je n’ai pu le suivre. Heureusement, il y avait aussi une partie plate sur la fin. J’ai cru un moment que la victoire finale était perdue."

L’Espagnol était retardé de 39 secondes et l’avantage des attaquants culmina à plus d’une minute et demie avant que les Jumbo ne reprennent du poil de la bête.

”Il a fallu rester calme, dit encore van Aert. Nathan (Van Hooydonck) et Steven (Kruijswijk) ont tout donné pour reprendre du terrain. Quand ils y sont parvenus, j’ai préféré me concentrer sur le classement et je n’ai plus songé à l’étape. Cela a marché.”

Sorti en contre avec un tout petit groupe, le Belge a finalement contenu l’avance de Rodriguez et remporté le sprint pour la 2e place. Il s’est assuré son 4e succès (après la E3 Saxo Classic, le National de clm et la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne, jeudi) de la saison, avant le prochain Championnat d’Europe.

”Les jambes sont bonnes, a-t-il dit. Le parcours de l’Euro me convient, mais je serai opposé à des coureurs contre qui je n’ai plus couru depuis longtemps.”

Mais aussi avec Arnaud De Lie, l’autre chef de file belge aux Pays-Bas. ”Arnaud a été super fort vendredi à Québec où la finale est très dure. Les leaders sont prêts, je me réjouis qu’on puisse y aller ensemble.”