La chronique de Mathieu Istace : Arnaud De Lie ou l’art de se faire aimer

De Lie n’oublie jamais d’où il vient

L’Ardennais est un gars avenant et respectueux. Ce qui ne l’empêche pas d’être ambitieux et de vouloir gagner le plus de courses possible. Avec désormais 17 victoires à son compteur, dont 8 cette saison, il n’a pas fini d’affoler les statistiques. En gagnant vendredi dernier au Canada, il est devenu le deuxième coureur belge le plus jeune à remporter une classique World Tour après… Remco Evenepoel en 2019 ! Il y a d’ailleurs quelques similitudes dans la façon de vivre la course chez les deux athlètes. Le bagout, l’abnégation et le jusqu’au-boutisme font clairement partie des caractères des deux champions. Sans oublier l’enthousiasme. Un enthousiasme que De Lie gère mieux que le citoyen de Schepdael, très souvent emporté par ses émotions.

De Lie, avec le pragmatisme ardennais qui le caractérise, sait profiter des bons moments tout en sachant que la roue peut tourner parfois dans le mauvais sens comme ce fut le cas aux Quatre Jours de Dunkerque. En signant chez Lotto-Dstny jusqu’en 2026, le Taureau de Lescheret veut s’inscrire dans la durée au sein de la structure belge. Et peu importent les épreuves et les situations, ses coéquipiers soutiennent leur leader car il leur accorde l’importance qu’ils méritent. Une des préoccupations du jeune coureur wallon est de pouvoir rendre la pareille à un équipier qui lui a rendu service. Cela peut tomber sous le sens, mais ce n’est pas pour autant une généralité. C’est ce qui fait cependant qu’une osmose se crée ou pas dans une équipe. D’où l’importance d’être apprécié par ses équipiers et ça, De Lie l’a bien compris.