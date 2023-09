Nathan van Hooydonck, le coéquipier modèle

Avec ce nom, Nathan van Hooydonck a rapidement été suivi dans les catégories de jeunes. Il était un des cracks du peloton belge chaque saison. Il est d’ailleurs devenu plusieurs fois champion de Belgique. On se souvient encore de son énorme cri de joie, devant de nombreux supporters venus l’encourager, lors de sa victoire au Championnat de Belgique des espoirs organisé aux Lacs de l’Eau d’Heure, quand il avait battu, nettement, dans la bonne échappée, Jenthe Biermans.

S’il était leader chez les espoirs, il l’a moins été chez les professionnels. Après avoir roulé dans l’équipe de formation d’Axel Merckx et de BMC Development Team sous les ordres, notamment, de Rik Verbrugghe, Nathan van Hooydonck arrive dans l’équipe pro de BMC l’été 2017. Au sein de l’armada américaine, il travaille rapidement pour de grands leaders, dont Greg Van Avermaet, auréolé de son titre de champion olympique. Il suit ensuite le Waeslandien dans l’aventure CCC.

guillement "Je sais aussi que je suis un des meilleurs dans ce rôle de coéquipier.”

Avant d’atterrir dans l’armada Jumbo-Visma en 2021. Cette fois au service d’autres grands leaders, dont Wout van Aert. Dans un rôle qu’il adore. S’il nous confessait en décembre dernier, à Amsterdam, lors de la présentation de son équipe, qu’il ne dirait pas non sur un succès chez les pros (il n’a jamais gagné), il ajoutait rapidement que ce n’était pas sa priorité. “Je suis très heureux chez Jumbo-Visma, c’est un peu le Real Madrid du vélo et c’est un honneur pour moi de faire partie de cette équipe, d’aider de super champions à remporter les plus grandes courses, expliquait-il. Comme au Tour de France.”

Il a aidé l’an passé et cet été Jonas Vingegaard à remporter la plus célèbre des courses au maillot jaune. “Je n’ai aucun souci à me mettre au service du collectif, à tout donner pour mes leaders, ajoute-t-il. C’est gai, par exemple, de rouler pour Wout van Aert. C’est un leader, mais il est attentionné avec tout le monde, très respectueux et qui a toujours un mot de remerciement. C’est gai et gratifiant de travailler pour lui. Je sais aussi que je suis un des meilleurs dans ce rôle de coéquipier.”

La perte de son nouveau-né fin 2021

Plus, sans doute, que s’il devait jouer sa propre carte. Même s’il sait qu’il a du potentiel. Il est passé plusieurs fois près de la victoire, comme avec sa deuxième place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, derrière son coéquipier Tiesj Benoot, qu’il avait, en… coéquipier modèle, parfaitement protégé.

Bien lancé au niveau de sa carrière, ce passionné de golf (”un sport que j’avais découvert pendant le confinement de la pandémie du coronavirus”, nous avait détaillé ce sympathique coureur, assez calme), la vie privée de ce coureur de 27 ans n’a pas été un long fleuve tranquille, loin de là.

En décembre 2021, il a vécu un terrible drame avec sa compagne néerlandaise Alicia : la mort de leur nouveau-né. Malgré cette horrible épreuve, le coureur, bien soutenu par sa famille, était remonté en selle. Très apprécié par les leaders et le staff de son équipe, il s’était dévoué, corps et âme, pour ses coéquipiers. Encore récemment pour le festival victorieux d’Olav Kooij sur le Tour de Grande-Bretagne et pour l’inévitable Wout van Aert, qu’il avait aidé à remporter le classement final.

Avant d’être rattrapé par ce nouveau drame.