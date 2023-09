Le Dr Demanez, cardiologue, après l’accident de Nathan Van Hooydonck : “Le cyclisme est l’un des sports les plus à risque pour le cœur”

guillement "On a peut-être dépassé ce qui est acceptable pour le corps humain."

”Le cyclisme est l’un des sports les plus à risque au même titre que le ski de fond, éclaire Sophie Demanez, spécialiste de la cardiologie sportive autrefois en charge du suivi l’équipe Lotto. Les efforts intenses qu’exige cette discipline pendant une longue durée entraînent une adaptation physiologique, à savoir une dilatation du volume du muscle cardiaque. Et aujourd’hui, compte tenu du degré d’exigence du cyclisme professionnel, on a sans doute atteint ou peut-être même dépassé ce qui est acceptable pour le corps humain. On se trouve, je crois, dans une zone grise sur cette question.”

Le Docteur Demanez insiste toutefois pour préciser que ce n’est pas la pratique sportive qui crée la pathologie. “Mais c’est elle qui la révèle souvent plus rapidement, continue-t-elle. Passer 5 à 6 heures par jour sur un vélo pendant trois semaines lors d’une course du niveau actuel du Tour de France, c’est très lourd. D’autant que les coureurs sont de plus en plus jeunes et que la croissance, cœur y compris, dure jusqu’à 25 ans chez l’homme. Le contexte de l’incident de Nathan Van Hooydonck, hors pratique sportive, peut tout à fait relever de ce qu’on a baptisé dans notre jargon la mort subite du sportif car ce type de cas peut survenir jusqu’à 24 heures après un effort. Après un arrêt cardiaque de ce type, il est ensuite très rare de pouvoir reprendre la compétition.”