Super 8 Classic: première victoire avec le maillot arc-en-ciel pour Mathieu van der Poel

Sa reprise, après sa conquête du maillot de champion du monde sur la route, en août, à Glasgow, et après sa chute sur le Mondial de VTT, toujours en Ecosse, avait été discrète. Mais Mathieu van der Poel avait montré, déjà, que des fourmis lui titillaient les jambes. Offensif sur le Grand Prix de … Fourmies et dans la première partie du Grand Prix de Wallonie, mercredi, il avait échoué au pied du podium au sommet de la Citadelle de Namur. Cette quatrième place illustrait sa progressive remontée en puissance. Qu’il a mise en lumière ce samedi sur la Super 8 Classic, le nouveau nom du Grand Prix Raymond Impanis, qu’il a dominée. Soit son premier succès avec son maillot arc-en-ciel. "C’est vraiment chouette et un peu inattendu sachant que je ne suis pas dans ma meilleure condition", a-t-il commenté. "Cela rend ce succès un peu spécial, sur une épreuve que j’ai toujours aimée et sur laquelle j’avais souvent été repris dans le final."