Flèche de Gooik: Jasper Philipsen s'impose mais a l'impression qu'il a "dû sprinter deux fois"

"Je pensais que nous allions préparer tranquillement un sprint avec le peloton", a raconté Philipsen. "L'approche et le déroulement s'y prêtaient bien, non? Il y avait cette échappée matinale et nous contrôlions le déroulement avec le peloton. Dans les vingt derniers kilomètres, tout s'est regroupé et je pensais que nous allions rouler avec le peloton jusqu'à l'arrivée. Ce n'était pas le cas. Tout d'un coup, des gens du peloton ont commencé à accélérer et ça a cassé. Nous devions nous réorganiser avec le groupe pour que tout rentre dans l'ordre afin que je puisse sprinter pour la victoire."