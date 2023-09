Le beau geste de Remco et Oumi pour les victimes du séisme au Maroc: "Nous faisons le premier don"

Dans une courte vidéo publiée sur X (ex-Twitter) le couple explique sa démarche. “Comme vous le savez, le pays du Maroc nous tient à cœur et c’est pourquoi nous organisons une campagne de dons dont le montant sera reversé à la Croix-Rouge de Flandre. Nous faisons le premier pas en faisant un don de base, et espérons récolter autant d’argent que possible”, entament les amoureux. “Peu importe le montant de votre don, chaque petit geste compte”, ajoute Oumi. “Ensemble, nous voulons faire une différence pour les victimes et la population locale touchées.”

L’antenne flamande de la Croix-Rouge soutient ses partenaires internationaux et le Croissant Rouge qui interviennent sur place. Les priorités de la Croix-Rouge sont de fournir une assistance pour les besoins de base tels que la nourriture, l’eau, les produits ménagers essentiels, les abris et les soins de santé.