L’Euro 2024 aura lieu dans le Limbourg, sur un parcours pour les hommes de classiques et les sprinters

L’Euro est assez jeune au niveau des pros. La première édition avait eu lieu en 2016, en France, pays qui a accueilli deux fois cette épreuve. Comme les Pays-Bas. La Belgique, elle, ne l’a encore jamais organisé (pour les pros). Mais ce sera le cas l’an prochain : l’édition 2024 aura lieu entre Heusden-Zolder, qui lancera les 14 épreuves, et Hasselt, où toutes les courses se termineront. “Il est important qu’un pays de vélo comme le nôtre mette sur pied de grands championnats régulièrement et celui d’Europe en est clairement un”, a commenté Tom Van Damme, le président de la Fédération belge ce lundi, à Hasselt, lors de la présentation officielle de l’événement, planifié du 11 au 15 septembre. “Nous en avons déjà organisé pas mal et nous avons d’autres projets dans le viseur.”

Ces Championnats d’Europe 2024, planifiés du 11 au 15 septembre, sont aussi le fruit d’une collaboration entre Flanders Classic et Limburg Demarreert. “Nous unissons nos forces dans le cadre du Tour du Limbourg depuis 2021”, raconte Tomas Van Den Spiegel, la tête pensante des Flanders Classic (Tour des Flandres, Nieuwsblad, Gand-Wevelgem)…“Après la réussite du Championnat du monde organisé en Belgique en 2021, la Belgique va accueillir un autre grand rendez-vous cycliste. Cette fois en Province de Limbourg. C’est une bonne chose de montrer qu’il n’y a pas que la région du Tour des Flandres ou celles des côtes liégeoises pour le cyclisme, en Belgique. Le Championnat d’Europe monte en puissance ces dernières saisons et il mettra en évidence, j’en suis persuadé, tous les atouts du Limbourg pour le vélo.”

Quel sera le parcours dans un an ? “Il sera sélectif sans l’être autant que le Ronde, par exemple”, répond Tomas Van Den Spiegel. “Il va convenir aux spécialités des classiques, et donc… aux Belges, mais aussi aux puncheurs. Ou aux sprinters qui peuvent passer les pavés, le vent, comme Jasper Philipsen ou Arnaud De Lie.”

Des propos confirmés par Wim Van Herreweghe, le concepteur du parcours. “Notre volonté était d’avoir pour notre tracé une combinaison d’un circuit urbain, à Hasselt, et des spécificités de la région en dehors de la ville. Avec des secteurs pavés et des petits monts sur un parcours de trente kilomètres à effectuer trois fois.”

Cette boucle s’effectuera après trois tours et demi du circuit local, à Hasselt. Avant d’y revenir, pour un tour et demi, dans la dernière partie de la course, qui compte au total 220 kilomètres et un dénivelé de 1 273 mètres. Avec trois ascensions du Kolmontberg à Tongres (une montée de 800 mètres, 4,5 % de pente moyenne) et autant du Zammelenberg à Kortessem (une côte de 800 mètres à 4,3 % de moyenne) qui s’ajoutent aux passages du Printhagendreef, un secteur pavés de 400 mètres à Kortessem. Le peloton passera également trois fois par le secteur pavés de Manshoven à Borgloon (1 300 mètres) et autant de celui d’Op de Kriezel à Heers (1 550 mètres). “Avec le circuit urbain, au début et à la fin, il y aura une ambiance festive de Championnat, tandis que la boucle en direction de Tongres et de Borgloon permettra aux coureurs de faire la guerre dans les pavés, le vent et le risque de bordures et des petits monts”, ajoute Wim Van Herreweghe. “Je vois une arrivée d’un petit groupe d’une dizaine d’hommes forts se disputer la victoire.”

Le profil du parcours de l'Euro 2024 pour les hommes. ©Euro 2024 Limbourg

Présent ce lundi à Hasselt, l’ancien champion du monde Johan Museeuw n’écarte de son côté pas la piste d’un gros peloton à l’arrivée. “Et d’un sprint royal, ce qui est bien aussi, il faut aussi de grands événements pour les sprinters”, raconte le consultant de la DH-Les Sports. “Ce parcours limbourgeois est bien balancé et va montrer qu’en Belgique, tout n’est pas qu’une copie du Tour des Flandres.”

Le tracé du contre-la-montre, lui, sera principalement plat, avec souvent de longues lignes droites

