Tom Van Damme, président de la Fédé belge de cyclisme, préface l’Euro : “Il y a encore trop de différences entre la Flandre et la Wallonie”

Après le Championnat du Monde sur route en 2021 à Louvain, celui d’Europe au niveau du cyclo-cross, à Namur, en 2022, et celui, à Oud-Heverlee, de Gravel au début du mois d’octobre, la Belgique va encore organiser un grand championnat cycliste la saison prochaine, avec le Limbourg pour les titres européens… Quelle série pour la Belgique !

”Cela a toujours été ma politique d’essayer d’avoir presque chaque année un grand championnat de cyclisme dans notre pays. Je trouve que c’est une promotion énorme pour notre sport d’avoir de tels événements. On peut dire que nous avons organisé pas mal de championnats ces dernières saisons. Et il y a de nombreux autres projets pour le futur. Avec celui du début du mois d’octobre au niveau et cet Euro de gravel. Nous organiserons l’an prochain le Championnat du monde de cette discipline (NdlR : entre Hal et Louvain). Il y aura aussi en 2024 les Championnats d’Europe sur route, prévus dans le Limbourg. En 2026, nous aurons les Championnats du monde piste de la catégorie des juniors à Heusden-Zolder. En 2027, il y aura le Championnat du monde cyclo-cross à Ostende. Cette ville avait dû organiser dans des circonstances très difficiles le Mondial de cette discipline en 2021 avec le Covid, sans public. Je trouvais qu’elle méritait une deuxième chance de se montrer. Et, dans un horizon plus lointain, il y a aussi le projet de Bruxelles 2030 pour un nouveau Championnat du monde sur route. Nous avons le même projet pour la piste ou le cyclocross cette année-là. On reste dynamique ! On veut vraiment continuer sur cette voie.”

À lire aussi

"La victoire de Lotte Kopecky au Mondial a créé un enthousiasme fou !"

Cela ferait trois Championnats du monde en 2030 !

”Oui, pour le bicentenaire de la Belgique. Nous voulons marquer le coup, effectivement. Si nous réussissons à avoir le Mondial sur la piste, sans doute à Heusden-Zolder, celui de cyclocross et celui sur route à Bruxelles, ce serait énorme pour notre pays : c’est comme si nous faisons un super Championnat du monde comme cette année à Glasgow, mais sans que ce soit concentré sur une seule période. Je le répète, il est important d’avoir des grands championnats. Cela permet aussi d’attirer aussi plus de gens vers le vélo. Louvain avait été fantastique en 2021. On a aussi vu que la victoire de Lotte Kopecky à Glasgow a créé un enthousiasme fou. Cela donne l’envie aux jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons, de faire du vélo.”

À lire aussi

guillement "Il y a la volonté d'organiser trois Mondiaux en Belgique en 2030 et le bicentenaire de la Belgique : Bruxelles pour la route, Heusden-Zolder pour la piste et Namur pour le cyclocross"

Pour ce Championnat du monde de cyclo-cross 2030, la carte, c’est bien celle de Namur ?

”En principe, oui. Cela dépend de la ville de Namur et de la région wallonne, bien évidemment. On peut dire que le Championnat d’Europe organisé en novembre dernier à Namur était une réussite. Personnellement j’étais agréablement surpris au niveau du public : on y parlait plus français que néerlandais. C’est une très bonne chose : cela reste une crainte que cette discipline reste trop flamande. Namur, avec sa Citadelle, dispose d’un cadre splendide, avec une dimension historique aussi au niveau du vélo. C’est, selon moi, le plus beau parcours en Belgique pour le cyclocross.”

Pour en revenir au sportif, la saison n’est pas terminée et si Remco Evenepoel n’a pas remporté le Tour d’Espagne, 2023 aura été une très bonne cuvée pour les Belges…

”Effectivement, la saison en cours a été très réussie. C’est la récompense du travail de la Fédération qui a fait beaucoup pour les jeunes. Notamment au niveau du contre-la-montre, avec des entraînements, avec programmes internationaux. Ce n’est pas nouveau, il y a aussi eu le projet grimpeur. On continue sur ce chemin-là. On a beaucoup de vedettes actuellement avec les Wout van Aert, Remco Evenepoel, Lotte Kopecky et de nombreux autres, sans oublier ceux qui arrivent, comme Arnaud De Lie ou Cian Uijtdebroeks. Je suis persuadé que cela va continuer dans cette bonne direction. Y compris chez les dames. C’est moins le cas au niveau de la piste, du BMX, ou du VTT pour l’instant. Dans cette dernière discipline, nous avons Émeline Detilleux et Pierre de Froidmont, notamment, mais il reste une étape encore à faire en plus. Il nous reste du travail !”

À lire aussi

La Belgique a perdu récemment, de manière tragique, un grand talent en la personne de Tijl De Decker, décédé dans un accident de la route alors qu’il s’entraînait. Un drame de plus qui rappelle la dangerosité de ce sport…

”C’est effectivement dramatique. Au niveau de la Fédération, on essaie de sensibiliser au maximum par rapport aux dangers de la route, que ce soit au niveau de Cycling Vlaanderen ou de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. C’est aussi une question politique au niveau de la sécurité routière. Tijl De Decker a perdu la vie dans un accident, alors qu’il faisait du vélo. On essaie de sensibiliser les clubs pour qu’ils trouvent des lieux sécurisés pour s’entraîner. Ce n’est pas toujours facile. Et puis, faire du vélo sur un circuit de deux kilomètres, dans un zoning industriel, ce n’est pas la force de notre sport. Qui reste le contact avec la nature, la découverte de paysages, le fait de se sentir libre sur son vélo. Si on retire ça, on perd un point fort de notre sport.”

La Wallonie doit profiter de l'effet Arnaud De Lie, ici lors de sa victoire à Québec.

Pour en revenir au Championnat d’Europe de cette semaine, c’est assez symbolique, pour la Belgique, de voir la sélection emmenée par un leader flamand et un leader wallon, avec Wout van Aert et Arnaud De Lie…

”Oui, et c’est une bonne chose. J’espère vraiment qu’Arnaud De Lie, dont le caractère plaît aux jeunes, va redynamiser le cyclisme en Wallonie. La différence entre la Flandre et la Wallonie est encore trop grande au niveau du vélo, en Belgique. La Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles doit profiter de cet élan, de l’effet Arnaud De Lie. Sans oublier Cian Uijtdebroeks, qui habite en Wallonie.”

À lire aussi

Le programme des Championnats d’Europe

Mercredi 20 à Emmen

Contre-la-montre dames juniors à 9 h 00 (19,8 km)

Contre-la-montre hommes juniors à 10 h 25 (19,8 km)

Contre-la-montre dames espoirs à 12 h 00 (19,8 km)

Contre-la-montre hommes espoirs à 13 h 05 (19,8 km)

Contre-la-montre dames élites à 14 h 30 (28,6 km)

Contre-la-montre hommes élites à 16 h 15 (28,6 km)

Jeudi 21 à Emmen

Mix relay hommes et dames juniors à 12 h 45 (19,2 km)

Mix relay hommes et dames élites à 15 h 30 (19,2 km)

Vendredi 22, arrivée au Col du VAM à Drenthe

Course sur route hommes espoirs à 9 h 30 (134,9 km, arrive vers 12 h 45)

Course sur route dames espoirs à 14 h 30 (106,4 km, arrivée vers 17 h 10)

Samedi 23 septembre, arrivée au Col du VAM à Drenthe

- Course sur route hommes juniors à 9 h 00 (109,3 km, arrivé” vers 11 h 45)

- Course sur route dames élites à 13 h 45 (129,6 km, arrivée vers 17 h 03)

Dimanche 24 septembre, arrivée au Col du VAM à Drenthe

Course sur route dames juniores à 9 h 00 (68,2 km, arrivée vers 11 h 34)

Course sur route hommes élites à 12 h 15 (199,8 km – 115 en ligne avec ensuite 6 tours –, arrivée vers 16 h 58).