"Une grave erreur": un directeur sportif de l'équipe Lotto Dstny démissionne après avoir renversé un signaleur lors d'une course (VIDÉO)

Ce dernier a été suspendu par l'équipe après que les images de l'accident aient été dévoilées. Mais ce mardi en fin de journée, il a annoncé qu'il démissionnait de son poste. Il regrette amèrement ce qu'il s'est passé, et s'est expliqué sur les faits dans un communiqué.

Quelques instants avant l'accident, alors qu'il ne restait que deux tours de course, le coureur de Lotto Dstny Jelle Harteel a eu un incident mécanique. Carl Roes s'est porté à sa hauteur, le jeune cycliste a changé de vélo et est reparti... sans bidon. Son directeur sportif a donc voulu le rattraper rapidement, et a emprunté un raccourci, qui l'a amené au carrefour où se trouvait le signaleur.

"J'ai commis une grave erreur de jugement"

"Comme nous devions rouler dans des rues étroites et pavées, et que nous étions presque dans le dernier tour, j'ai décidé de couper une petite partie du parcours. De cette façon, je ne dérangeais pas les autres directeurs d'équipe. En sortant de cette zone étroite, j'ai voulu revenir derrière notre coureur", détaille Carl Roes. "Je me suis arrêté en arrivant derrière le signaleur", poursuit-il, avant d'affirmer qu'en redémarrant ensuite, le signaleur a voulu l'empêcher de passer. Les images montrent en effet que la victime bloquait le passage de la voiture Lotto, le temps que les véhicules des autres équipes puissent passer. Mais en voyant arriver son coureur au milieu des voitures, Carl Roes a voulu contourner le signaleur et l'a donc renversé. "Je l'ai heurté avec le rétroviseur de la voiture, ce qui l'a fait tomber", confirme le quinquagénaire.

Il a tout de même poursuivi sa route. Mais il affirme avoir directement demandé des nouvelles du soigneur auprès de la direction de course. Il a d'ailleurs contacté la victime dans la soirée, pour s'excuser. "J'ai commis une grave erreur de jugement, j'ai donné la priorité aux intérêts sportifs plutôt qu'au règlement et à la sécurité [...] C'est inacceptable", regrette Carl Roes, qui se dit "très affecté par cet incident". "J'ai donc décidé de me retirer complètement du sport pour lequel j'ai vécu, avec passion, pendant 40 ans", conclut-il.