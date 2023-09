Championnat d’Europe du contre-la-montre : van Aert pointe Tarling comme favori

Pour cette édition 2023, en l’absence de Ganna et de Remco, la chance de médaille belge est élevée avec Wout van Aert. Mais le coureur de Jumbo-Visma se montre prudent. “Je vise le podium”, a-t-il commenté en conférence de presse. “Pour moi, avec ce qu’il a montré au Championnat du monde, Joshua Tarling est le favori.” S’il se montre prudent, c’est aussi parce qu’il n’a pas connu une approche idéale du rendez-vous européen. “J’ai été malade la semaine passée, avec une grippe intestinale, qui m’a fait rater plusieurs entraînements. Je me sens mieux, désormais, et cela me permettra peut-être d’être plus frais. J’espère avoir toujours la forme du Tour de Grande-Bretagne.”

Dont il avait remporté le classement général après y avoir énormément travaillé pour son coéquipier Olav Kooij. “Mais j’ai quelques points d’interrogation par rapport à mon niveau. Il reste à voir si cet Euro arrive trop tôt ou pas.”

En plus de sa maladie, Wout van Aert a logiquement été marqué par l’accident dont a été victime son coéquipier Nathan van Hooydonck. “J’ai appris ce qui lui est arrivé alors que je m’entraînais et j’ai directement été sous le choc, j’avais le souffle coupé en attendant ensuite des nouvelles. Heureusement, elles ont été positives par la suite. On verra, donc, pour le contre-la-montre de ce mercredi, sur un parcours… ennuyeux, plat, sans portion technique. C’est la puissance pure qui parlera, raison pour laquelle je pointe Joshua Tarling comme favori.”

Parmi les autres clients, il y aura les Küng, Foss, Bisseger, Foss, Cavagna, Waerenskjold, Cattaneo, Berg, Armirail, Lampaert…