La Lotto Famenne Ardenne Classic continue de grandir

Il y en aura encore plus, le dimanche 1er octobre, pour la cinquième édition de la course de Marche-en-Famenne. “Un projet un peu fou à la base, se rappelle Delvosal. “Le sommet de notre pyramide pour notre club, qui est présent dans toutes les catégories, dans toutes les disciplines. Comme club à coureurs, mais aussi comme club organisateur, avec les courses de côtes d’Herbeumont pour les jeunes, l’Arden Challenge, d’autres courses et, depuis l’an passé, la Rando l’Arnaud De Lie.” Avec la présence de celui qui va mener la sélection belge, dimanche, avec Wout van Aert, au Championnat d’Europe, le 22 octobre sur sa rando.

Le club organisateur de Libramont-Chevigny deviendra en 2024 Crabbé-Dstny.

Le club de la Province de Luxembourg a formé de nombreux futurs pros. Outre Arnaud De Lie, les Moniquet, Huys, Taminiaux, Reynders, Vandenabeele et de nombreux autres sont passés par là. Cette belle série ne devrait pas s’arrêter, tant ils ont de prometteurs éléments, dont l’actuel champion de Belgique des juniors, Jarno Widar. Ce travail précieux au niveau de la formation a été repéré par Dstny, qui a décidé d’investir davantage dans le cyclisme des jeunes en accentuant sa collaboration avec ce club de Laurent Mars, qui s’appellera, la saison prochaine, Crabbé-Dstny.

De Lie, Philipsen, Wellens, Trentin, Girmay ou Laporte sont annoncés

Bien enraciné dans la planète vélo, à tous les niveaux, le club luxembourgeois prépare avec soin sa cinquième édition, qui a attiré huit World Tour (Soudal-Quick Step, UAE, Jumbo-Visma, Intermarché-Circus-Wanty, Alpecin-Deceuninck, AG2R-Citroën, Cofidis, Arkea-Samsic) et de grands noms comme De Lie, Wellens, Philipsen, Girmay, Ackermann, Laporte, Trentin… Pour une édition marquée par “la stabilité de nos dates et parcours, mais aussi la qualité du plateau et la convivialité et la proximité de notre course, avec notamment notre marque de fabrique, avec le départ indoor, dans les installations du Wex.” En plein cœur d’une belle semaine wallonne, avec, dans la foulée du Tour du Grand-Duché du Luxembourg, le Circuit Franco-Belge le jeudi 28 septembre, le Cerami le samedi 30, la Lotto Famenne Ardenne Classic le lendemain et Binche-Chimay-Binche le mardi 3 octobre.