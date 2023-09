Qui est Joshua Tarling, le nouveau champion d’Europe du chrono ?

Certes, le champion du monde Remco Evenepoel n’était pas là. Certes, Filippo Ganna était lui aussi absent et l’ancien double champion d’Europe de l’effort en solitaire Stefan Küng a été éliminé sur une chute (trop concentré sur son rythme, le Suisse ne regardait pas devant lui et a heurté une barrière Nadar). Mais le jeune Anglais, au caractère bien trempé, a devancé le champion sortant, Stefan Bisseger, et Wout van Aert de 42 et de 43 secondes.

Un solide écart qui n’est pas une surprise non plus. Dans sa conférence de presse d’avant-course, Wout van Aert l’avait d’ailleurs placé en grand favori. Logiquement heureux de son premier titre européen chez les pros (”Je pourrais encore rouler les grands championnats chez les espoirs, car je n’ai que 19 ans, mais je n’en vois pas l’intérêt : je suis pro et il est normal que je m’aligne avec les élites”, nous avait-il annoncé sur le Tour de Wallonie, sur un ton déterminé), il semblait marqué, à l’arrivée. “J’ai plus souffert que sur le Championnat du monde”, a-t-il commenté. “Ce parcours n’était pas évident à gérer avec le vent changeant, il fallait être capable de maintenir une puissance élevée.”

En remportant ce Championnat d’Europe du contre-la-montre à 19 ans, lors de sa première saison chez les pros, l’Anglais, qui avait été deux fois champion du monde de la discipline chez les juniors, a donc fait comme Remco Evenepoel. Il avait d’ailleurs imité le Belge en sautant la catégorie des espoirs.