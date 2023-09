Championnat d'Europe du relais mixte : à qui joue le jeu

Un chouette concept, qui consiste à aligner trois hommes et trois femmes d’une même nation, dans un chrono différé (les dames ensemble et les garçons de leur côté). Pour une belle cohésion de groupe dans les sélections nationales. Mais, dans les résultats, il y a une trop grande disparité entre les nations qui jouent le jeu et celles qui épargnent leurs meilleurs éléments. La Belgique, par exemple, n’avait pas aligné de pros mais uniquement des espoirs chez les garçons. Tandis que les meilleures dames, dont Kopecky, avaient fait l’impasse. Ce qui explique la septième place des Belges dans cet excercice, loin derrière les Français, qui avaient aligné de gros rouleurs avec les spécialistes du chrono Bruno Armirail, Rémi Cavagna et Benjamin Thomas et une solide équipe féminine (Cordon-Ragot, Kerbaol et Labous). Ils ont devancé l’Italie, de peu, et l’Allemagne. Trois nations qui ont également terminé sur le podium du relais mixte des jeunes, avec cette fois les Italiens en or, devant les Allemands et les Français.