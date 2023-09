En grande forme, Jasper De Buyst sera précieux pour les Belges à l’Euro : “De Lie mérite d’être leader, comme Wout”

Une solide série, à l’image de son équipe Lotto-Dstny très présente en cette fin d’été et début d’automne. Et une belle renaissance pour l’ancien pistard, qui s’est bien relancé après une saison 2022 difficile, marquée par une fracture de la hanche et de la clavicule. Il est très satisfait de son niveau (même s’il a été malade le week-end dernier, terminant quatorzième de la Super 8 Classic samedi avant de ne pas prendre le départ, le lendemain, à Gooik). “Oui, je suis très content de ma condition, mais aussi un peu déçu de ne pas avoir décroché une deuxième victoire cette saison”, raconte celui qui sera de plus en plus dans le train d’Arnaud De Lie à l’avenir. “Chaque occasion que tu laisses passer, c’est une chance de perdue. Un peu comme à la Citadelle de Namur. Je m’y sentais bien, très bien, même. J’y avais les jambes pour gagner, je pense, mais il y a eu cette bonne attaque de Dylan Teuns et de Gonzalo Serrano. J’avais Mathieu van der Poel et Matteo Trentin dans la roue : je ne pouvais pas y aller. Mais nous avons attendu trop longtemps.” Dans la dernière ligne droite, derrière le duo de tête, il a devancé le champion du monde, dans ce sprint en légère montée. “Cela montre que je suis prêt pour le Championnat d’Europe, qui est un objectif”, continue l’ancien double vainqueur des Six Jours de Gand.

Avec son coup de pédale actuel, même si le sélectionneur national Sven Vanthourenhout a désigné Wout van Aert et Arnaud De Lie comme leaders, espère-t-il avoir un rôle protégé ? “Non, je ne suis pas du tout leader, quand nous avons la chance, en Belgique, de pouvoir compter sur Wout van Aert, répond-il. Wout, c’est tout simplement un des trois meilleurs coureurs du monde. Et nous avons aussi la chance d’avoir un super jeune, qui monte en puissance, avec Arnaud De Lie. Il mérite d’être leader, comme Wout. Quand on voit tout ce qu’il a réalisé pour ses deux premières saisons chez les pros, c’est impressionnant. Et là, en cette fin de saison, il est en superforme quand on voit sa victoire au Grand Prix de Québec.”

Soit le premier succès, en World Tour, du Taureau de Lescheret, très apprécié par le Flandrien. “C’est facile et gai de travailler pour Arnaud, nous expliquait-il en début de saison. Il est jeune, mais on a tout de suite senti qu’il a la volonté d’apprendre.”

Que pense Jasper De Buyst du parcours de Drenthe ? “Il a l’air bien pour notre équipe de la Belgique, analyse-t-il. Je n’ai disputé qu’une seule fois le Tour de Drenthe, j’y avais terminé sur le podium mais je ne sais plus à quelle position.” Il avait remporté le sprint du peloton pour la troisième place, en 2017. Le tracé de ce Championnat d’Europe, aux Pays-Bas, peut convenir aux sprinters. Mais la course peut aussi y exploser, avec la montée du Col de Vam, une pente créée sur une… montagne de déchets, recouverte de terre et transformée en parc dédié au cyclisme. “Cela peut effectivement être la guerre sur ce type de parcours, ajoute le coureur de Lotto-Dstny. Il faudra faire les bons choix tactiques, mais nous pouvons faire confiance en Sven Vanthourenhout pour cela. Je le répète, nous avons deux solides leaders avec Wout van Aert et des gars en forme en soutien, comme Yves Lampaert, Jasper Stuyven ou moi, soit des cartes à jouer.”

Vivement dimanche !