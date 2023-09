Alors que les coureuses venaient de s’élancer, celles-ci devaient effectuer quelques kilomètres groupées en cortège avant que le départ réel ne soit donné. Sauf que le peloton a coupé court une partie de ce départ fictif et s’est retrouvé devant la plupart des voitures et motos censées précéder la course.

Résultat : le peloton a été contraint de s’arrêter avant que le départ réel ne soit donné. Les coureuses ont dû se décaler sur la droite de la route pour permettre aux véhicules de repasser à l’avant de la course.

Mais après quelques kilomètres d’incertitude, les coureuses ont pu se remettre en selle et le départ réel a enfin pu être donné.