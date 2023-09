Euro de cyclisme : Christophe Laporte remporte la médaille d'or devant Wout van Aert !

La grosse échappée du jour s'est formée dès les premiers kilomètres, lorsque le Britannique Joshua Tarling, sacré champion d'Europe du contre-la-montre mercredi, le Suisse Stefan Bissegger, l'Irlandais Rory Townsend et l'Estonien Norman Vahtra, très vite rejoints par le Tchèque Mathias Vacek, sont sortis du peloton à 194 bornes de l'arrivée, prenant une avance qui tournait autour de la minute.

Derrière, les Belges et les Danois roulaient en tête de peloton où plusieurs coureurs, comme les Britanniques Luke Rowe et Ethan Vernon, l'Italien Filippo Ganna ou le Néerlandais Bauke Mollema étaient pris dans une chute massive à 114 km. Une chute fatale à Mollema, contraint à l'abandon. La Belgique, réduite à sept après le forfait de dernière minute de Jasper De Buyst, malade, perdait elle Tim Declercq à 66 km du but. Le peloton était alors à une cinquantaine de secondes du trio de tête, Tarling et Vathra ayant été repris à quelques 80 km de la ligne. Townsend lâché à une cinquantaine de kilomètres, Bissegger et Vacek restaient seuls en tête, alors que le Serbe Dusan Rajovic et le Slovène Jaka Primozic partaient en chasse.

Finkst et Rajovic étaient repris à 37 km de la ligne, Bissegger et Vacek à 30 km. L'Italie se portait alors aux avant-postes et on se retrouvait avec un peloton étiré dans l'avant-dernière montée du Col du VAM.

L'échappée décisive se formait à 23 km de l'arrivée sous l'impulsion de Christophe Laporte, immédiatement suivi par Olav Kooij. Ils étaient rejoints par Wout van Aert et Arnaud De Lie, les Danois Andreas Kron et Mads Pedersen, l'Allemand John Degenkolb, le Norvégien Rasmus Tiller, le Français Sandy Dujardin et le Néerlandais Mike Teunissen pour former un groupe de dix hommes de tête qui n'allait plus être repris. Derrière, victime d'une seconde chute à 26 km, Ganna, qui avait renoncé au chrono pour se consacrer à la course en ligne, voyait ses chances s'envoler.

Les dix hommes de tête comptaient 34 secondes d'avance à 15 km de l'arrivée. Laporte tentait sa chance à 12,5 km et profitait des rivalités dans le groupe des favoris pour prendre une dizaine de secondes d'écart. Un gros travail d'Arnaud De Lie permit aux poursuivants de revenir sur Laporte, qui s'imposait de peu devant Van Aert, une nouvelle fois sur la 2e marche du podium après les Mondiaux de Glasgow. De Lie termine lui au pied du podium de son premier grand championnat.

Premier Français champion d'Europe, Christophe Laporte, 30 ans et 31 victoires au compteur, succède au Néerlandais Fabio Jakobsen au palmarès de l'Euro, ouvert aux élites depuis 2016.

Wout van Aert a offert à la Belgique une 5e médaille dans la course en ligne élites messieurs, après l'argent pour Yves Lampaert (2019) et Remco Evenepoel (2021) et le bronze de Van Aert (2018) et celui de Tim Merlier (2022).

Les Belges ont été davantage à la fête dans l'Euro du contre-la-montre, avec les médailles d'or de Victor Campenaerts (2017 et 2018) et de Remco Evenepoel (2019), auxquelles viennent s'ajouter la médaille d'argent de Campenaerts (2016) et les médailles de bronze de Campenaerts (2020), Evenepoel (2021) et Wout van Aert cette semaine.

La Belgique boucle cet Euro 2023 avec six médailles, avec les titres d'Alec Segaert dans le contre-la-montre espoirs et de Fleur Moors chez les juniores, ainsi que les médailles de bronze de Wout van Aert chez les élites et de Senne Sentjens chez les juniors dans le chrono et de Lotte Kopecky dans la course en ligne des élites dames.