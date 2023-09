Euro de cyclisme : Lotte Kopecky, une médaille et du repos

”Je l’ai vu attaquer, mais je n’avais pas d’autres choix que d’attendre”, a commenté Lotte Kopecky, après avoir pris le temps de relativiser sa place d’honneur. “Si je réagissais, une autre Néerlandaise aurait ensuite attaqué. L’histoire aurait été la même. J’ai donc décidé d’en faire le moins possible, en espérant que cela revienne. Mais j’ai été devancée au sprint par Lorena Wiebes pour la deuxième place. Si c’était revenu, j’aurais donc terminé deuxième. Cela atténue donc la déception.”

"Une saison longue et éprouvante, mais une année exceptionnelle !"

Ce Championnat d’Europe était sa dernière course de la saison. Elle va désormais couper. Et prendre du repos bien mérité. Avec, cette fois, une analyse très positive de son année 2023, la meilleure de sa carrière. “J’avais déjà dit cela à la fin de la saison 2022, que c’était une année exceptionnelle et je le répète à nouveau”, poursuit la cycliste de 27 ans. “Pour être honnête, je suis un peu contente qu’elle se termine, car elle a été longue et éprouvante, cette saison. Mais elle a aussi été très bonne. Pour moi et pour l’équipe.”

Sa formation SD Worx a dominé 2023, à l’image de ce Championnat d’Europe, avec trois de ses représentantes sur le podium : les Néerlandaises Mischa Bredewold et Lorena Wiebes et la Belge Kopecky. “Je suis contente pour le titre de ma coéquipière Mischa. Elle a du talent et roule intelligemment. Son attaque, parfaite, le monde.” Et confirme sa récente victoire au Grand Prix de Plouay.

De son côté, Lotte Kopecky referme le chapitre 2023 avec 14 victoires UCI, dont le titre de championne du monde, un doublé sur les nationaux (route et chrono), le Tour des Flandres pour la deuxième année d’affilée, le Nieuwsblad, Nokere, une étape du Tour de France, le maillot vert sur la Grande Boucle féminine et une épatante deuxième place au classement général.

