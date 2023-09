Soudal-Visma, la nouvelle armada de Remco ?

Ce dernier, âgé de 68 ans, n’a jamais caché son envie de passer le relais ces derniers temps. Il aurait voulu que Tom Boonen lui succède, déjà, quand Tornado Tom a mis un terme à sa carrière. Même chose avec Philippe Gilbert. Cela n’a jamais abouti et Patrick Lefevere est resté en place, modifiant ces derniers temps l’ADN de son équipe, moins tournée vers les classiques flandriennes, pour construire un effectif autour de Remco Evenepoel.

Qui attire encore et toujours de nombreux regards. Dont ceux d’Ineos Grenadiers. Ce sujet semble clos, mais si la fusion entre les équipes belge et néerlandaise se confirme, le sujet Remco au sein de la formation anglaise reviendra sur le tapis. Tant Soudal que Visma veulent avoir le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Mais le prodige belge acceptera-t-il de se retrouver dans une équipe avec le trio de leaders pour les Grands Tours qui lui a mis la pression sur la dernière Vuelta, avec Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Sepp Kuss ?

Il aurait plus de libertés sur les épreuves de trois semaines dans l’équipe anglaise, qui voit plusieurs de ses piliers partir : Tao Geoghegan Hart a signé chez Lidl-Trek, Daniel Felipe Martinez chez Bora-Hansgrohe ou Pavel Sivakov chez UAE, tandis que Geraint Thomas n’a pas prolongé, qu’Egan Bernal n’a pas retrouvé son meilleur niveau et que Carlos Rodriguez est très courtisé. L’équipe anglaise fait aussi le forcing, selon nos informations, pour attirer Cian Uijdtebroeks, révélation de la dernière Vuelta et qui ne serait pas totalement satisfait de son équipe actuelle, Bora-Hansgrohe.

Cette annonce de cette probable fusion relance un mercato de fin de saison qui s’annonce chaud !