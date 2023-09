Champion d’Europe, le Français Laporte a eu une pensée pour son coéquipier Nathan Van Hooydonck

Les Jumbo-Visma ne roulaient pas en équipe, ce dimanche, sur le Championnat d’Europe. Mais ils ont à nouveau dominé. Avec un sacré triplé à l’arrivée ! Comme les SD Worx chez les dames. Membres de trois sélections nationales différentes, le Français Christophe Laporte a devancé le Poulidor belge des grands championnats routiers, Wout van Aert, et le Néerlandais Olav Kooij. “C’était spécial d’être avec les copains sur le podium”, glisse, dans un sourire, le vainqueur, cette année, de Gand-Wevelgem, d’A Travers la Flandre et de deux étapes. “Même s’ils étaient sans doute déçus pour eux, je pense que Wout et Olav étaient contents pour moi.”