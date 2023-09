C'est en lançant cette rumeur que le média néerlandais Wielerflits a retourné le monde de la petite reine, ce dimanche soir. Au point que nos confrères de Sporza ont interpellé Patrick Lefevere au Lotto Park, alors que le boss du Wolfpack venait d'assister à Anderlecht-Bruges. "Oui j'ai pu profiter du match, je n'avais pas mon téléphone avec moi" a d'abord affirmé le manager général de l'équipe belge.

"Faites ce que vous voulez de l'information de WielerFlits, je n'ai aucun commentaire à faire, désolé", a-t-il lâché ensuite. Le Roularien avait mis un peu plus d'entrain à démentir la rumeur Ineos il y a quelques semaines. Se lasse-t-il d'être interrogé toutes les semaines sur l'avenir de son équipe ou veut-il en dire le moins possible sur cet énorme dossier ? De son côté, Patrick Evenepoel (également présent à Anderlecht-Bruges) s'est dit "choqué" par cette rumeur et affirme ne rien savoir, tout comme Remco.

"Une fusion probable dès 2024"

Le discours est plus clair du côté de WielerFlits, qui croît dur comme fer à son information et qui se montre toujours aussi affirmatif ce lundi matin, en se projetant déjà sur l'avenir: "La fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quick Step, probablement dès 2024, signifie que le cyclisme perdra une équipe de haut niveau. D'un autre côté, cette fusion permettra de créer une équipe capable de rivaliser avec la force de frappe du Moyen-Orient dans les années à venir."

Le média néerlandais, qui a également sorti ce dimanche soir un podcast entier consacré à cette information, affirme que ce sont les rapprochements entre Ineos-Grenadiers et Soudal-Quick Step qui ont donné l'idée à la Jumbo-Visma d'entrer en négociations avec Zdenek Bakala, l'homme d'affaires tchèque qui détient 80% de Soudal-Quick Step.

L'idée serait donc de s'assurer de continuer à dominer le cyclisme mondial face à l'ascension d'équipes comme UAE Emirates, Bahrain Victorious, Jayco AlUla et désormais Movistar, qui ont toutes des partenaires au Moyen-Orient et donc des budgets revus à la hausse.

Sur papier, cette fusion pourrait être bénéfique aux deux équipes puisque Richard Plugge, patron de la Jumbo-Visma, cherche un nouveau sponsor principal alors que Patrick Lefevere, du haut de ses 68 ans, envisage depuis longtemps de prendre un peu de recul.

Reste à savoir ce que deviendraient les coureurs laissés sur le carreau, puisque les deux équipes ont au total 50 coureurs sous contrat pour 2024 alors que le règlement de l'UCI limite le nombre de contrats à 30. Sans parler de la cohabitation entre Roglic, Vingegaard, van Aert, Evenepoel, Alaphilippe et les autres stars de ces deux formations...