Ce mercredi, la rumeur selon laquelle Patrick Lefevere avait rendu visite au service course de Jumbo-Visma lundi a circulé sur Twitter. Patrick Lefevere, plutôt discret sur les réseaux et dans les médias depuis dimanche soir, s’est chargé de démentir lui-même cette information : “C’est de la grosse m**** messieurs. Je ne me suis jamais rendu au service course de la Jumbo-Visma !”

Un tweet on ne peut plus clair qui laisse toutefois planer le doute sur toutes les autres informations parues ces derniers jours. Il se murmure d’ailleurs que Specialized, le fabricant de vélo qui équipe la formation belge, aurait rencontré des représentants de la Jumbo-Visma ce mardi, à Breda. Pour rappel, la formation néerlandaise est équipée par la marque Cervélo. En cas de fusion entre les deux équipes, la “Soudal-Visma” (pour peu qu’elle prenne cette appellation) devra trancher entre les deux marques.