Un Euro en 2023 et un Mondial en 2024 : la Belgique est bien dans la mode gravel

Y compris la petite nouvelle, celle du gravel, de plus en plus à la mode dans les communautés cyclistes. Celles des amateurs, qui roulent pour le plaisir. Mais aussi celles des compétiteurs. Y compris les professionnels ou les anciens pros, qui s’amusent dans les parties off-raid, sur ces vélos qui sont une sorte de mélange de monture de route et de cyclo-cross.

La Belgique met d’ailleurs le grand braquet pour le gravel, puisqu’il y aura, ce dimanche 1er octobre, le Championnat d’Europe de la discipline, à Oud-Heverlee. Une semaine avant le Mondial planifié en Italie, où le Belge Gianni Vermeersch remettra son titre en jeu. Un championnat du monde qui sera également organisé en Belgique, dans un an, en octobre 2024, avec un départ à Hal et une arrivée à Louvain.

Des pros et des anciens pros, dont Philippe Gilbert, au départ

Le Championnat d’Europe de ce dimanche sera le premier de cette nouvelle discipline. Et il servira également de cadre au premier championnat de Belgique de gravel. Deux courses dans la course, tant pour les hommes que pour les dames. Avec un sacré niveau au départ. Avec les champions du monde de la spécialité, Gianni Vermeersch et Pauline Ferrand-Prévot. Mais aussi des routiers de renom, comme Daniel Oss, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Florian Vermeersch, Thibau Nys, Tim Merlier ou même des anciennes stars sur la route, comme Philippe Gilbert ou Niki Terpstra.

Le parcours se compose de deux boucles. Une courte va serpenter à travers le territoire d’Oud-Heverlee, alors que le circuit plus long passera par Leefdaal et Tervuren jusqu’à Jezus-Eik et revient par Huldenberg. Les hommes élites effectueront un total de cinq boucles : deux courtes, une longue et à nouveau deux courtes, les femmes élites parcourront une boucle courte de moins à la fin du parcours.

”Ce championnat se déroule dans l’un des plus beaux parcs naturels de notre pays, avance Christophe Impens, de l’organisation Golazo. Aux participants (NdlR : ils devraient être 1 600, toutes catégories confondues) et aux nombreux spectateurs, nous lançons un vibrant appel à respecter la belle nature dans laquelle ils se trouvent. C’est ainsi que nous pourrons construire ensemble un avenir radieux pour le gravel.”