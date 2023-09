Si depuis lors, Patrick Lefevere a envoyé à ses collaborateurs un mail (qui a fuité dans la presse) pour les rassurer quant au futur de la formation belge, Wielerflits annonce qu’un accord de fusion pourrait intervenir avant 2024.

Mais une fusion aussi rapide se heurterait à plusieurs problèmes. Tout d’abord, le timing puisque les équipes doivent rentrer leur dossier de demande de licence pour la saison suivante au 15 octobre prochain au plus tard.

Ensuite, une équipe WorldTour ne peut pas compter plus de 30 coureurs dans son effectif (un chiffre qui peut monter à 32 avec l’ajout de néoprofessionnels). Or, pour le moment, Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma comptent respectivement 23 et 27 coureurs sous contrat pour 2024. De nombreux coureurs resteraient donc sur le carreau, sans compter les membres du staff des deux équipes (56 pour l’équipe belge, 57 pour l’équipe néerlandaise).

Qui pour reprendre la licence WorldTour ?

Autre question qui complique le deal pour 2024 : que faire avec la deuxième licence WorldTour ? Pour le moment, Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step possèdent chacune une licence leur permettant d’évoluer au plus haut niveau et ce, pour encore les deux prochaines saisons. Sauf qu’en cas de fusion, un même propriétaire ne peut détenir deux équipes avec une licence dans la catégorie la plus importante.

Selon l’article 2.15.044 du règlement de l’UCI, une licence WorldTour ne peut être transférée à une autre équipe qu’après deux ans. Or, les licences actuelles ont été décernées le 1er janvier 2023 (et pour une durée de trois ans). Ce qui empêche une équipe intéressée de reprendre la licence libérée par la fusion entre Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma avant le 1er janvier 2025. Ce qui complique encore un peu plus le projet dès 2024.

Il existe néanmoins des possibilités de contourner ce règlement. Comme le rappelle le Nieuwsblad, en 2021, l’équipe Intermarché de Jean-François Bourlart n’avait pas racheté la licence WorldTour de CCC mais bien la société Continuum Sport qui détenait la licence en question. Par ce stratagème, la licence ne changeait pas officiellement de mains.

Mais ce procédé est bien évidemment plus onéreux et peu nombreuses seront les équipes intéressées à investir autant d’argent. Deux équipes semblent les plus intéressées : Israel-Premier Tech et TotalÉnergies. Si l’équipe israélienne veut absolument réintégrer le WorldTour le plus rapidement possible, le fait d'être dans les deux meilleures équipes ProTeams (division 2) cette année lui permet d’être invitée automatiquement sur toutes les plus grandes courses, diminuant de ce fait la nécessité de faire son retour au niveau WorldTour le plus rapidement possible.

C’est pourquoi l’équipe TotalÉnergies serait la piste la plus concrète pour racheter la société détentrice de la licence. La formation française est (pour le moment) et alors que la saison se termine seulement à la 4e place des équipes ProTeams. Ce qui l’obligera à compter sur les invitations des organisateurs pour participer aux plus grandes épreuves du calendrier la saison prochaine. En faisant son retour en WorldTour, elle serait en revanche assurée de pouvoir y participer.