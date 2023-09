La chronique d’Axel Merckx : “Je ne vois pas l’intérêt de Remco d’aller chez Jumbo”

guillement ”De Lie a été impressionnant à l’Euro et a vraiment eu un beau geste envers van Aert.”

Concernant le sportif, nous avons assisté à un beau Championnat d’Europe. Avec une belle course des Belges et la preuve que le duo van Aert-De Lie fonctionne. Arnaud a fait un beau geste en se sacrifiant pour Wout. L’inverse aurait été plus difficile, je pense. Arnaud a vraiment été impressionnant avec son effort pour revenir sur Laporte. Et puis, avec ce geste, De Lie va encore plus avoir une image de mec sympa. Concernant van Aert, c’est à nouveau une deuxième place. Mentalement, après en avoir obtenu autant, cela doit certainement jouer. Mais on peut souligner sa constance… Il tourne vraiment autour depuis longtemps. Mais s’il continue à garder ce niveau, un jour, ça va payer. Maintenant, je pense aussi qu’il y a eu une erreur tactique. Quand Christophe Laporte part, Wout doit réagir et y aller. Cela lui coûte sans doute la victoire. À deux, Laporte et van Aert auraient roulé à bloc. Et van Aert aurait sans doute gagné.