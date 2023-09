La fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step de plus en plus concrète? L'UCI a été mise au courant du projet

Si elle semblait peu envisageable, la fusion entre Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma prend de plus en plus de crédit au fil des jours. Si mercredi, Patrick Lefevere niait avoir visité les installations de Jumbo-Visma à Den Bosch, des négociations ont bien eu lieu à Breda entre l’équipe néerlandaise et le fabricant de vélo Specialized qui fournit Soudal Quick-Step.